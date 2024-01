Las cirugías de reparación de trasplantes capilares aumentan considerablemente, por la Dra. Belén Tejedo

En la vanguardia de la medicina capilar, la Dra. Belén Tejedo (Nº Colegiado 464624002) alza la voz sobre la preocupante tendencia de cirugías correctivas en trasplantes capilares. La doctora, reconocida por su experiencia y ética profesional, aborda la creciente necesidad de reparaciones derivadas de procedimientos capilares mal ejecutados.

El desafío de la elección: profesionales vs. complicaciones Con el aumento de la demanda de trasplantes capilares, también ha crecido la incidencia de intervenciones mal realizadas.

La Dra. Belén Tejedo resalta la trascendencia de seleccionar minuciosamente a los profesionales en este campo.

Un trasplante capilar mal ejecutado no solo afecta la estética, sino también la salud capilar y la confianza del paciente.

El papel fundamental de la formación y experiencia La Dra. Tejedo destaca la necesidad de elegir expertos con formación y experiencia sólidas.

"La medicina capilar es una disciplina precisa que requiere destreza quirúrgica y comprensión profunda de la estética", subraya.

La falta de cualificación, experiencia y habilidad puede llevar a complicaciones que, en última instancia, requieren cirugías de reparación.

“Desde la Clínica Zira alzamos la voz para que los usuarios se conciencien sobre esta realidad que está cada vez más a la orden del día, y que desgraciadamente vemos día a día en la Clínica”, reivindica la doctora Belén.

Reparar para recuperar: la cirugía correctiva como solución En su declaración, la Dra. Tejedo explica que, si bien las cirugías de reparación son más complejas, son esenciales para restaurar la apariencia natural y la salud capilar del paciente.

"Es un proceso delicado que aborda irregularidades, falta de densidad y otros problemas derivados de procedimientos anteriores", agrega.

Turquía vs. España en cirugías de reparación capilar: consideraciones cruciales En la actualidad, la elección del destino para procedimientos capilares, como el trasplante de pelo, es una decisión clave.

Aunque Turquía ha emergido como un destino popular debido a costes más bajos, la Dra. Belén Tejedo advierte sobre la variabilidad en la calidad de los servicios y las posibles barreras en el idioma.

“En Turquía podemos encontrar estándares de calidad y precio muy dispares, a la clínica nos llegan casos graves de reparación de allí, aunque también hemos visto muy buenos resultados según en qué clínica. Sin embargo, también hacemos muchas reparaciones de clínicas españolas low cost, por esto es muy importante ver casos previos e informarse muy bien”, señala.

En contraste, España destaca por sus elevados estándares médicos y regulaciones estrictas, garantizando una mayor seguridad y calidad en los procedimientos.

La Dra. Tejedo enfatiza la importancia de la elección cuidadosa, especialmente en cirugías de reparación, donde la experiencia y la calidad de los profesionales son fundamentales para obtener resultados duraderos y salud capilar.

“Una vez el daño está hecho, es imprescindible escoger a un profesional con experiencia en reparaciones capilares, que sepa cómo proceder de manera impecable”, apunta.

Educación, prevención e investigación para encontrar buenos profesionales La Dra. Belén Tejedo concluye con un llamado a la educación y la prevención. "Es imperativo que los pacientes comprendan la importancia de investigar a fondo antes de someterse a un trasplante capilar", afirma.

La información adecuada y la elección consciente de profesionales son las claves para evitar este tipo de malas praxis.

La doctora aconseja visitar diferentes clínicas, explorar el trabajo y los resultados de los profesionales, así como su trayectoria y su experiencia en el ámbito del injerto capilar.

