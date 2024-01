FlipaJump: El plan anti-frío para disfrutar en familia

EIGHT & ARGÔT, la reconocida marca made in Spain que abraza la elaboración artesanal y responsable, ha dado un paso significativo hacia el futuro al estrenar su nueva plataforma digital, gracias a los Next Generation EIGHT & ARGÔT se enorgullece de elaborar su calzado en talleres artesanos españoles, respaldando la fabricación tradicional como un estándar de calidad y maestría.