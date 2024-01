MET de Panamá a la vanguardia educativa con sus programas de Bachillerato Internacional

El Metropolitan School of Panama (MET) se centra en el rigor académico para ofrecer a sus estudiantes una trayectoria educativa fluida y consistente desde el preescolar hasta la secundaria. Esto es posible gracias a que el MET es una de las pocas escuelas en Panamá que ofrece los tres programas del Bachillerato Internacional en inglés (PEP, PAI y Programa del Diploma).

En el mundo actual, las escuelas privadas de la región se ciñen a un dinamismo desconcertante. Se trata de una era de cambios y transformaciones sin igual, en la que se han tenido que afrontar desafíos abrumadores, tales como una pandemia global y una revolución tecnológica sin precedentes.

En la actualidad, los estudiantes se encuentran ante obstáculos mucho más retadores que nunca y precisan de mejores guías y herramientas para poder sortearlos con efectividad. En circunstancias como estas, las instituciones juegan un papel determinante que prepara a los jóvenes para un mundo cambiante y desafiante, para los que se precisa de una educación de excelente calidad.

El Metropolitan School of Panama, una escuela privada de prestigio a nivel mundial con una educación de excelencia El Metropolitan School of Panama (MET) destaca como una institución educativa sobresaliente que brinda una educación rigurosa del Bachillerato Internacional (IB) a una comunidad diversa, tanto local como mundial.

Su programa de formación educativa va mucho más allá de las convenciones tradicionales. En el MET, los estudiantes son fuerzas activas de cambio y cultores de su propio aprendizaje, planteando interrogantes tales como: "¿qué tengo que saber?", "¿qué acciones debo tomar?", "¿qué significa esta investigación?" y "¿por qué debería ser importante?".

La curiosidad es el motor principal que impulsa a toda la comunidad del MET, así como también el análisis y el pensamiento crítico en los estudiantes. Se les inspira a ir más allá de las convenciones y a construir habilidades imprescindibles para afrontar los retos de la actualidad. Con docentes con amplia experiencia, colaboraciones vanguardistas y una insuperable oferta académica, el MET brinda a los estudiantes aprendizaje invaluable que los prepara para el futuro.

La comunidad del MET en la Ciudad de Panamá está dedicada a apoyar el desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes, teniendo en consideración sus objetivos personales. Para quienes busquen un programa educativo que se centre en el crecimiento integral y transformador de sus hijos, el MET es la opción perfecta.

Los principios rectores del Metropolitan School of Panama (MET) son amplios y vitales para proporcionar una educación de calidad El MET está comprometido con ofrecer a su comunidad estudiantil una trayectoria educativa excepcional, unificada y continua, a través de diversas aproximaciones y enfoques pedagógicos. Algunas de estas estrategias incluyen:

Coherencia curricular: ofrece una trayectoria educativa fluida y coherente que se basa en los estándares del Bachillerato Internacional. Esto garantiza que los estudiantes desarrollen las habilidades y los conocimientos necesarios para el éxito en la escuela y en la vida.

Planificación colaborativa: los educadores trabajan juntos para diseñar un currículo integral que englobe y se conecte de manera coherente y consecutiva. Esto garantiza que los estudiantes aprendan de manera efectiva y eficiente en sintonía.

Evaluación continua: utilizan una variedad de herramientas de evaluación para monitorizar el progreso de los estudiantes. Esto permite identificar áreas de mejora y brindar apoyo individualizado para quienes así lo necesiten.

Orientación académica: cuenta con un equipo de orientadores educativos y apoyo que brindan asistencia a los estudiantes en la planificación de su trayectoria educativa. Esto ayuda a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas y personales.

Desarrollo de habilidades transversales: integra las habilidades transversales en el currículo. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y ser competitivos, mientras refuerzan los talentos que ya tienen e igualan la competencia profesional de cara al mundo, junto con el desarrollo personal individual de cada estudiante.

A través de estas tácticas y métodos, el MET asegura que los estudiantes tengan una trayectoria educativa fluida y congruente, que consolide sus conocimientos y que les facilite desarrollar las competencias y los saberes imprescindibles para lograr el triunfo académico.

La misión del MET es capacitar y preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de un mundo en permanente cambio, ofreciéndoles los recursos necesarios para ser protagonistas de su propio aprendizaje y para plantear preguntas relevantes que les faciliten entender y modificar el mundo que les envuelve, con un modelo educativo que trascienda los esquemas convencionales y que prepare para el mañana a mejores profesionales y mejores personas.