Cómo es el bolso de piel low cost inspirado en el mini pouch de Bottega Veneta que todas las estilistas quieren

Para averiguar las tendencias cada año, las mejores editoras de moda aconsejan analizar al completo las Fashion Weeks de las ciudades más emblemáticas.

Y este 2024 las tendencias van un paso más allá: vestir con prendas atemporales con colores neutros donde el protagonismo lo tienen 100 % los accesorios: el armario de complementos pide actualizarse.

En un panorama en el que el minimalismo lo ha impregnado todo bajo el concepto del lujo silencioso, los bolsos llamativos han reclamado su protagonismo en cada look viral.

Y como ya es sabido, el pouch de Bottega Veneta se ha posicionado como el bolso más deseado de la temporada y ha generado toda una tendencia en torno a él: sesiones de fotos, showrooms convirtiendose en el accesorio favorito de modelos y ‘celebs’.

Así, motivados por este pouch, los bolsos de mano efecto arrugado se posicionan como una de las máximas tendencias a tener en cuenta.

Y es que se empieza a verlos sin cesar en el street style más reciente, donde las “it girls” han demostrado que no solo es el bolso idóneo para estilismos formales, sino que también completan a la perfección outfits casuales e incluso, looks de estética working, haciendo notable que este bolso sí es una opción para el día a día.

Numerosas firmas y celebridades están optando por estos accesorios como parte integral de sus estilos, desde Sofia Richie hasta Hailey Bieber como reina indiscutible de los bolsos pouch.

La firma española Capas Capicúa trae ahora el bolso más trendy de la temporada. Se trata de un bolso pouch hecho en piel y con un diseño muy similar al icónico bolso Bottega Veneta pero en versión low cost, accesible a todos los bolsillos.

Además, estos bolsos de piel están disponibles en cuatro colores metalizados: dorado, plata, bronce y el negro incondicional, que podrán combinarse con cualquier look y ocasión.

Porque sí, los tejidos metalizados seguirán siendo tendencia absoluta las próximas temporadas: el metalizado seguirá deslumbrando. Tienen el poder de transformar la prenda más sencilla y, por su magnetismo, son una apuesta segura.

Estos pouch se llevarán todo el protagonismo, aportarán el toque luminoso a los looks, se convertirán en el mejor aliado a la hora de rematar los looks más especiales.

¿Por qué gusta? Porque además de ser elegante, es un fondo de armario de calidad (¡son de piel!) y de esta manera se conseguirá rematar el look al más estilo Halley Bieber. Casi nada.