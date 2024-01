Tendencias de impresión con el paquete de muestras DTF de DTF por metros Barcelona

En el mundo de la impresión textil, la impresión DTF es una de las técnicas más revolucionarias del momento, permitiendo personalizar prendas de manera fácil y rápida en cualquier lugar, especialmente con las muestras DTF.

Imprenta Forte - DTF Barcelona es una empresa especializada en servicios de impresión de DTF por metros en Barcelona y toda España, dedicada a dar a conocer las bondades de este sistema de impresión y las infinitas posibilidades que permite tanto para fines comerciales como personales.

Un innovador sistema de impresión La impresión en DTF, o impresión ‘Direct To Film’ por sus siglas en inglés, es un método digital de confección de calcomanías para ropa, en el que se utiliza un plotter de impresión y un film de poliéster como soporte para crear prendas personalizadas. Para transferir el diseño a la prenda, se hace uso de una plancha transfer, especial para este tipo de trabajos, y combinando índices de temperatura, presión y tiempo, siempre tomando en consideración el tejido a transferir.

La principal ventaja de este tipo de impresión es la rapidez, la calidad y la limpieza al momento de trabajar, debido a que no requiere de la confección de pantallas que habitualmente se utilizan en los transfer tradicionales de serigrafía. Los colores también son muy vivos y resistentes a los lavados, lo que la convierte en la opción ideal para prendas que son lavadas a diario, y la resolución de color es fotográfica, logrando degradados, medios tonos y colores planos perfectos.

Muestras de impresiones DTF El sistema de impresión DTF destaca por su rapidez y las notables ventajas que tiene en comparación a otros tipos de impresiones, logrando que crear y empezar un negocio en este nicho sea más sencillo en comparación a años atrás, en los que eran necesarias grandes inversiones para obtener el espacio y la maquinaria.

Muchos emprendedores están considerando actualmente apostar por este modelo de negocio, porque la impresión DTF requiere de una baja inversión inicial, permite estampar camisetas de cualquier color y tejido, garantiza estampados sumamente elásticos que no se cuartearán al ser estirada la prenda y, además, tiene un gran nivel de resistencia.

Particularmente, contar con muestras de impresiones DTF asegura la obtención del resultado sumamente confiable del producto final. De igual manera, se debe tener siempre presente que los colores en las impresiones y la manera de trabajar los archivos serán elementos clave durante todo el proceso para poder obtener los resultados deseados.

Los paquetes de muestras DTF permiten tener un ejemplo de cómo quedarán sus prendas personalizadas, pudiendo tocarlas y verificar por sí mismos la calidad del trabajo. Las ventajas que ofrece este sistema de impresión para principiantes lo convierten en una oportunidad de negocio sencillo y rentable, siempre que se cuente con un plan de costes y retorno de inversión sólido.