Conocer la biografía de la artista IRENNE CHC

Irene Chamorro Cuesta, conocida en el mundo artístico como IRENNE CHC, continúa dando de qué hablar en la industria musical actual. Como cantante y compositora, esta artista se ha distinguido por su capacidad de liberar sus pensamientos, emociones y sentimientos a través del arte de la música y la moda.

Desde su perspectiva, el arte es la mejor manera que tiene para comunicar su esencia y quién es en realidad. Esto le ha permitido escalar de forma progresiva en el mundo de la música, convirtiéndose en un importante referente en el R&B contemporáneo en España y en una industria cada vez más competitiva.

Un talento que se desarrolló a edades tempranas Desde muy pequeña, alrededor de los 7 años, la artista ya se sentía muy atraída por la música y era consciente de sus cualidades para cantar y componer. Aunque no fue hasta hace poco que decidió hacerlo público.

Mantuvo su talento en secreto por estar convencida de que manifestar su deseo de ser artista y compositora ante su círculo temprano a una edad temprana hubiese supuesto el fin de su ilusión y sueño, ya que en su entorno no ha habido artistas, por lo que la profesión no estaba muy bien vista.

Por fortuna, su voz interior fue la principal protagonista en su desarrollo artístico, dejando de limitarse por la protección y limitaciones de sus allegados, distanciándose y rompiendo vínculos con su antiguo entorno familiar y de amistades no alineados con su forma de ser y aprendiendo a protegerse de las voces de la envidia. IRENNE CHC se armó de valor para aventurarse en el camino hacia sus sueños de convertirse en una cantante reconocida, pese a su corta trayectoria musical, en España, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Latinoamérica, parte de África y Asia.

Hace mucho tiempo decidió llevar la vida que desea, una vida plena, feliz y con su esencia, fuera de los cánones establecidos por la sociedad y de la vida estereotipada.

Si bien su formación en el ámbito musical no fue la más completa debido a la escasez de asignaturas relacionadas con este aspecto en el ámbito educativo de su época, la convicción de esta artista resultó más fuerte, logrando en la actualidad la composición de temas que puedan transmitir un mensaje y proyectar sus experiencias a través de la música.

Inspiración en numerosos artistas El acceso a internet y su primer ordenador a los 11 años permitió a IRENNE CHC un nuevo mundo en la industria musical en el que se fue sumergiendo de forma progresiva, hasta convertirse en cantante y compositora de alto nivel, en continuo aprendizaje y experimentación.

El análisis de artistas norteamericanos, canadienses e ingleses, tanto de la vieja escuela como contemporáneos, formó parte fundamental del aprendizaje e inspiración musical que hasta el día de hoy ha contribuido en el crecimiento de IRENNE CHC a nivel artístico.

Desde entonces, ha logrado destacar como una artista referente y pionera de la música R&B contemporánea en habla hispana e inglesa, deleitando a sus seguidores con un estilo y talentos únicos.