Vuelven los "Goya" de los viajes para celebrar su V aniversario

Los Premios IATI, que reconocen la excelencia en la comunicación digital de viajes en España, reparten 9.000 euros entre los ganadores. La gala será presentada por Roberto Leal, Carolina Iglesias y José Pablo García y tendrá lugar el viernes 26 de enero en el Palacio Neptuno en Madrid, coincidiendo con FITUR Los Premios IATI, reconocidos como los "Goya" de los viajes, pioneros en España, y que valoran a los mejores creadores de contenido del sector en nuestro país, se consolidan y celebran en 2024 su quinta edición.

La gala de los premios, conducida por el popular presentador de televisión Roberto Leal, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el periodista de viajes José Pablo García del blog Atomarpormundo.com, se celebrará el viernes 26 de enero a partir de las 19.30 horas en el Palacio Neptuno de Madrid, donde se reunirán los mejores profesionales de la comunicación digital de viajes de España. Los bloggers, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenido ganadores serán premiados con 9.000 euros, distribuidos en 7 categorías.

Un jurado profesional de la comunicación y el marketing digital de viajes ha seleccionado a 5 finalistas de cada categoría que optan a ser los ganadores de "Mejor blog profesional de viajes", "Mejor cuenta de Instagram de viajes", "Mejor canal de Youtube de viajes", "Mejor cuenta de TikTok de Viajes", "Mejor contenido camper de España", "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas" por su contenido digital creado en plataformas sociales y/o blogs, además de un premio especial a la "Trayectoria y valores viajeros".

Los finalistas de los Premios IATI 2024 por categorías son:

Premio IATI 2024 al "Mejor blog profesional de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Los viajes de Claudia, Japonismo, El viaje me hizo a mí, Against the compass y Aprendizaje Viajero.

Premio IATI 2024 a la "Mejor cuenta de Instagram de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Carlo Cuñado, Cuaderno de Viaje, Welcome to el mundo, Viajero Extranjero y Jaume Mallart.

Premio IATI 2024 al "Mejor canal de Youtube de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Yo soy Plex, Ramilla de Aventura, Los viajes de Walliver, Eric Tro y Portillo.

Premio IATI 2024 a la "Mejor cuenta de TikTok de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Akkicris, Mikel Boisset, Gemelos Viajeros, Cristina Verdu y Marcos Xam.

Premio IATI 2024 al "Mejor contenido camper", dotado con 1.500 euros. Nominados: Galaventura, Fito y Zarpas, El mono migrador, Viajando nuestra vida y Patricia Pinelo.

Premio IATI 2024 a la "Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turísticas". Nominados: Vive Andalucía, Tropicfeel, La Rioja Turismo, Paradores e Islas Canarias.

Y un Premio IATI 2024 especial a la "Trayectoria y valores viajeros", que a pesar de estar fuera de concurso, está dotado también con 1.500 euros. El ganador se anunciará durante el evento. El jurado de expertos de estos galardones, los primeros y únicos de su categoría en España, está compuesto por Tania López, ganadora al "Mejor blog profesional" por Viviendo de Viaje en la IV edición de los Premios IATI; Lola Escudero, directora de comunicación de Lonley Planet en España; Guillermo Fuentes, experto en SEO y fundador de Bring Connections; Jairo Gausachs, creador de contenido profesional en Viajar por Filipinas; y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Acerca de IATI Seguros

IATISeguros.com es referente y líder en España en el sector de los seguros de viaje online.

Casi 140 años enfrentando nuevos desafíos. Innovación y evolución tecnológica han sido compañeras de este largo viaje, ayudando siempre a dar la mejor atención a los más de 5 millones de viajeros que han confiado en IATI.

IATI Seguros, apuesta por generar un impacto positivo en el entorno, comprometida con el turismo respetuoso, responsable y sostenible. Además, cuidando a las personas que son parte del proyecto, patrocinando asociaciones que defienden el turismo social y consciente y donando un porcentaje de sus ingresos a la Fundació Nen Deu.