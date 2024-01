Castilla y León lidera la FP de Movilidad Segura y Sostenible con la mayor promoción de España

150 alumnos de más de 40 provincias de España se dan cita en Valladolid para celebrar su primera convocatoria oficial de exámenes de la FP de "Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible" en el Instituto AT – DAC Valladolid se convierte en el epicentro de la Formación en Movilidad Segura y Sostenible, al recibir a la mayor promoción de graduados comprometidos con la visión de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

En el Instituto AT - DAC de La Parilla (Valladolid), 150 estudiantes, procedentes de más de 40 provincias de España, se dan cita para realizar su primer examen, marcando un hito en su preparación para liderar la transformación hacia la Movilidad del Siglo XXI y hacerla más segura, sostenible, saludable, solidaria, conectada y amable.

Estos estudios de FP de "Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible", pioneros en España y en Europa, están alineados, entre otros, con la Ley de Movilidad Sostenible, con la agenda de Naciones Unidas que busca alcanzar los objetivos ODS y con la Estrategia Española de Seguridad Vial, una iniciativa que busca reducir la siniestralidad mortal y las víctimas graves a la mitad en 2030 y alcanzar la meta de cero víctimas fatales en 2050. La formación integral de estos estudiantes contribuye directamente a los objetivos de esta estrategia, preparándolos para abordar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la seguridad vial y la movilidad sostenible.

El programa de estudios que imparte DAC Docencia, desarrollado en colaboración con referentes españoles e internacionales en la materia y con AT Academia del Transportista, Fórmate Editorial y Ecodriver, abarca temas tan cruciales como la educación vial, las tecnologías emergentes, el transporte sostenible, la seguridad vial, la movilidad segura y sostenible y los primeros auxilios.

Los nuevos estudiantes obtendrán, al final de su educación, las habilitaciones necesarias para impartir las formaciones de conductores nóveles y profesionales y podrán ejercer como: Profesores de Formación Vial, Directores de Autoescuelas, Profesores de los cursos CAP, Profesores y Directores de ADR (Mercancías Peligrosas), Profesores del Permiso por Puntos

Además, podrán ejercer como Educadores en programas o actividades de Educación Vial en Centros Educativos, Centros de Mayores, ayuntamientos, asociaciones, empresas, administraciones de ámbito estatal, autonómico o local. También podrán dedicarse a asesorar a entidades públicas y privadas para implementar Planes de Movilidad y de Seguridad Vial.

Las pruebas de examen, diseñado en colaboración con expertos del sector, evaluarán no solo los conocimientos sino también la capacidad de los estudiantes para contribuir de manera efectiva a la implementación de medidas que impulsen la Movilidad Segura y Sostenible en todos los ámbitos.

En cuanto al perfil de los alumnos, destacar que muchos compaginan su desempeño profesional con esta FP gracias a que se imparte de forma online. Entre ellos destacan profesionales del ámbito Policial, Bomberos, Profesores de Formación Vial, Conductores Profesionales, Sanitarios, Profesores de Formación Vial, Docentes del sector de Transporte y Logística, Ingenieros, Maestros de Primaria o Secundaria, Formadores en Técnicas de Conducción de Motocicletas, etc.

Elisa Capote, CEO de DAC Docencia y Directora del Instituto AT – DAC, se muestra "orgullosa de poder formar parte del inicio de un nuevo capítulo para estos estudiantes, quienes muy pronto estarán listos para afrontar los desafíos y oportunidades que les depara el apasionante mundo de la Movilidad Segura y Sostenible". Además, comenta que "en este curso escolar no se ha podido dar cabida a todos los alumnos que lo solicitaron al cubrir la totalidad de plazas autorizadas para este centro" y anima a que se matriculen para el próximo curso escolar 2024/2025 a través de la web: "Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible"

"La novedad del próximo curso escolar 2024/2025 es que, además de volver a impartirlo en la modalidad online, los alumnos podrán cursarlo de forma presencial en el Instituto AT-DAC de La Parilla (Valladolid)", concluye Elisa Capote.