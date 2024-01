Becadvisor fomenta el desarrollo profesional y el crecimiento personal de los jóvenes

Una vez que los estudiantes aprueban todas sus materias y se gradúan, deben afrontar las exigencias del mundo laboral. Al ser jóvenes y no contar con experiencia, el desafío de no cometer errores es cada vez más difícil de cumplir.

Con Becadvisor, los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar su desarrollo profesional dentro del mercado laboral.

La plataforma creada por Pilar Moliné López tiene por objetivo reducir la brecha que existe entre el ámbito académico y el empresarial, entendiendo que, si esto ocurre, ambos sectores obtienen múltiples beneficios.

Becadvisor como herramienta para potenciar el desarrollo profesional de los jóvenes Ante un escenario laboral cada vez más competitivo, resulta clave que los estudiantes y futuros trabajadores puedan incorporar el conocimiento necesario para mejorar su desempeño en el sector.

A través de Becadvisor, este objetivo resulta posible, ya que la compañía se presenta como una puerta de entrada hacia el desarrollo profesional y el crecimiento personal para alcanzar los niveles de talento que exigen las empresas del presente.

Becadvisor es un portal práctico e integral. El estudiante debe crearse un perfil con información detallada para lograr captar el interés de las compañías. Tras ello, las respuestas ante las consultas empresariales se pueden responder por el chat interno de Becadvisor. En este intercambio se concretan las entrevistas y se entablan los primeros diálogos.

Una de las ventajas más importantes de Becadvisor es el que el desarrollo profesional que pretende encontrar el estudiante se consigue fácilmente, teniendo en cuenta que la firma dispone de un buscador para encontrar a la empresa ideal según los intereses personales del joven.

La importancia de acercar el ámbito académico con el sector empresarial La actual CEO de Becadvisor, Pilar Moliné López, lo vivió a nivel personal cuando estudiaba abogacía; lo difícil que le resultó adquirir desarrollo profesional y las malas experiencias que tuvo, le llevaron a crear este proyecto.

Esta fue la principal razón por la que decidió crear Becadvisor, un sitio que permite conectar el plano académico con el ámbito empresarial.

Este equilibrio que se produce entre ambos polos es la base inicial para que los estudiantes puedan conectar y alcanzar sus objetivos personales, al mismo tiempo que las empresas fortalecen su relación con los empleados y se expanden a nuevos mercados.

Si el ámbito académico y el sector empresarial no se relacionan entre sí, el desarrollo profesional que necesitan los jóvenes para encontrar el rumbo en su futuro resulta inviable.

En este sentido, y dado el crecimiento de esta problemática en los últimos años, la plataforma Becadvisor se presenta como una iniciativa ideal para el talento joven y los directivos de empresas. La amplia variedad de ofertas laborales y la gran experiencia de la plataforma, la convierten en una alternativa ideal para establecer relaciones profesionales en distintos sectores.