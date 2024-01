Razones por las que estudiar FP en un centro privado como EEP iGroup

Una vez decidida qué titulación de FP a estudiar, llega el momento de pasar a la acción y elegir el centro en el que estudiarla.

Una decisión que hay que tomar, desde la calma y recopilando toda la información posible, una vez se haya seleccionado los centros preferidos.

EEP iGroup da unos tips al respecto:

Elección de la modalidad de estudios. En Formación Profesional se puede elegir entre Presencial, a Distancia y DUAL. Siendo esta última la joya de la corona porque dará la oportunidad de realizar prácticas remuneradas. Es decir, que pagan por estudiar. Increíble, pero cierto.

Metodología académica. Es importante conocer la mecánica de las clases, la manera de evaluar y la forma en la que los profesores van a acercar al alumno al contenido académico.

Profesores con experiencia laboral. Imprescindible porque podrán acercar a los alumnos a los contenidos de la titulación en la que se han matriculado de una forma más realista y actualizada. Lo académico es importante, pero la experiencia es fundamental.

Título oficial. Hay que preguntar siempre si el título que se recibirá al finalizar los estudios es un título oficial y homologado. Si no lo es, se cerrarán las puertas a continuar estudios universitarios e incluso a desarrollar una actividad laboral en determinadas áreas oficiales y/o empresas privadas. Todas sus titulaciones son oficiales.

Hay que tener en cuenta que si se matricula en un centro privado oficial y homologado, como EEP iGroup, se puede y se debe solicitar las Becas tanto del Ministerio (Becas MEC) como las Becas de la Comunidad de Madrid (Becas CAM y de Segunda Oportunidad). Entre el 80 y 90 % de sus alumnos está becado, así que hay que estar atento a los periodos de solicitud, o preguntarles, puesto que estas becas pueden llegar a cubrir el 100 % del coste del curso.

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una titulación de FP es la toma de contacto que vas a tener al realizar las prácticas y será importante que las empresas colaboradoras del centro en el que se van a realizar los estudios tengan acuerdos con empresas potentes, ya que habrá más oportunidades de enriquecer el currículum y ¿Quién sabe si de recibir alguna oferta laboral interesante al terminar los estudios? Hay que tener en cuenta que estas empresas necesitan talento y el periodo de prácticas es fundamental para mostrar todo el potencial.

Filosofía del centro. En EEP iGroup, por ejemplo, son un centro que apuesta por la Formación Personalizada y hacen todo lo posible para acompañar a nuestros alumnos en todo el proceso formativo. La cercanía con el alumno y la confianza son aspectos imprescindibles para poder impartir una formación de calidad.

Compromiso social. Es una manera de conocer con más detalle la misión, visión y valores del centro en el que estudiar. Nunca está de más echar una mano a quien más lo necesita y es importante infundir ese espíritu solidario en el alumnado. No hay que perder nada preguntando y sintiéndose orgulloso de todo lo que se es capaz de conseguir.

Visita al centro. Tanto si se ha tenido contacto telefónico, mediante correo electrónico, etc., una visita al centro antes de matricularte y terminar de tomar la decisión es importantísima porque así se podrá poner cara a los que serán los futuros profesores y a las aulas en las que se pasará gran parte del tiempo.

Extras incluidos en precio. Hay que tener en cuenta todo lo que esté incluido en la oferta económica. En EEP iGroup, por ejemplo, además de la titulación oficial, incluyen una especialidad adicional y un iPad.

Así que lo más importe, si ya se tiene todo claro, y ya se ha recopilado toda la información, solo hay que elegir el centro y matricularse.