Disfrutar de la vida, liberarse del estrés y alcanzar el equilibrio, de la mano de KANRI

El estrés se ha convertido en uno de los males que más aquejan a la población mundial en el siglo XXI. Sus efectos son muchos y variados, con repercusiones sobre la salud física y mental, así como en las interacciones sociales.

Pero uno de los aspectos a los que no se les suele prestar mucha atención es que los elevados niveles de tensión limitan y obstaculizan la productividad y el crecimiento de los emprendimientos. Tener en consideración este punto es esencial, ya que, de por sí, lograr que un nuevo negocio triunfe es un trabajo duro. Pero si a esto se une un desequilibrio emocional permanente, se corre el riesgo de que se genere una espiral en la que el negocio no prospera debido al estrés, y la falta de crecimiento causa aún más preocupación.

Pensando en todo esto, a través de KANRI, la empresaria Carmen Moruno ha desarrollado un sistema enfocado en ayudar a los emprendedores a liberarse del estrés, disfrutar de su vida de forma equilibrada y, en consecuencia, potenciar negocio.

El sistema Hoshin Kanri La emprendedora señala que el nombre de su proyecto tiene su origen en Hoshin Kanri, un sistema de organización japonés que se caracteriza por fomentar la comunicación efectiva y la motivación constante, tanto del dueño del negocio como de los clientes.

Otros de los principios de este sistema son el desarrollo de estrategias y objetivos bien definidos y la puesta en marcha de planes de acción concretos. Asimismo, el enfoque y la mejora continua son esenciales dentro de esta filosofía, dado que se parte de la idea de que los recursos son limitados, pero el desarrollo personal no.

Además, el sistema Hoshin Kanri también valora como elementos esenciales para la salud de la empresa la descentralización y la capacidad de delegar, al igual que el aprendizaje continuo.

Planes de mentoría con Carmen Moruno Con base en todo lo anterior, KANRI ofrece cuatro planes de formación para empresarios. El primero se denomina Brújula, y consiste en 9 sesiones en las que la experta trabaja con sus clientes para fortalecer su mentalidad emprendedora, potenciar sus estrategias y mejorar la rentabilidad de los productos o servicios que ofrece.

Por su parte, el plan Impulsa incluye 3 sesiones diseñadas para desbloquear situaciones complicadas, tomar decisiones y resolver problemas específicos. Un tercer método de mentoría con Carmen Moruno son sus sesiones temáticas intensivas, en las que se profundiza sobre un aspecto determinado que resulte indispensable para impulsar el negocio del cliente.

Finalmente, la experta ofrece el plan Éxito Continuo, que implica un programa de sesiones mensuales 1 a 1. Estas mentorías periódicas tienen el propósito de ayudar al emprendedor a mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus objetivos, mediante una hoja de ruta de efectividad comprobada.