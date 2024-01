Una reflexión de Juanma Gaviria; 'El futuro del mundo está en las personas, no en la tecnología que usan'

En su cautivadora charla TEDx, el colombiano Juanma Gaviria despliega una reflexión apasionante sobre el impacto de la tecnología en la sociedad contemporánea y cómo esta influencia redefine no solo la vida diaria, sino también las percepciones de los ciudadanos y las ansiedades de cara al futuro.

En un mundo cada vez más dominado por los avances tecnológicos, Juanma cuestiona cómo se sienten las personas respecto a lo que está por venir, explorando la vertiginosa evolución tecnológica y la incertidumbre que genera, para luego adentrarse en su propio relato personal y revelar su perspectiva única sobre este fascinante y desafiante aspecto del mundo moderno.

Una charla con muchas reflexiones El reconocido conferencista Juanma Gaviria, mediante su charla TEDx, desentraña la vertiginosa evolución tecnológica y las comodidades que ha generado en la vida cotidiana. Sin embargo, entre esta marea de avances, destaca una tecnología que rebasa todos los límites: el ser humano.

A través de su relato, Juanma expresa las emociones encontradas que suscita el análisis del futuro, desde la rabia hasta el pánico, destacando la situación actual en la que se avecina una crisis. Destaca una predicción del Foro Económico Mundial sobre la pérdida de más de 85 millones de empleos para 2025, especialmente aquellos basados en interacciones humanas como ventas, atención al cliente y gerencia.

En la charla, Juanma propone una pregunta provocativa y relevante para hacer reflexionar a su audiencia: "¿Con qué frecuencia nos preguntamos sobre nuestro futuro en cada momento de nuestras vidas?".

Juanma personaliza su discurso al relatar su propia experiencia de reconstrucción tras enfrentar una crisis personal. Desde la pérdida de su empleo hasta momentos de profundo estrés y frustración, relata cómo tuvo que reinventarse y emprender tras ser rechazado por su sobrecualificación para los empleos tradicionales. Atravesó momentos oscuros, llegando incluso al borde del suicidio, pero finalmente, decidió abrazar el presente continuo, viviendo el momento, enfrentando el miedo y usando la tecnología que tenía a su alcance para independizarse y comenzar una nueva historia.

Su experiencia, llena de obstáculos y fracasos, ahora se convierte en un mensaje de inspiración y cambio. Invita a redefinir la perspectiva de las crisis como oportunidades y a usar la tecnología en beneficio propio. Juanma anima a vivir el hoy y a no perderse en la preocupación por el futuro, ya que lo significativo siempre será lo vivido y sentido en el presente. Su discurso resuena como una llamada a la acción para cambiar el mundo, empezando por uno mismo.

Desde la experiencia y el conocimiento Juanma tiene claro la ola que se avecina con la llegada de los avances tecnológicos y más con la inteligencia artificial. Aunque cueste aceptarlo, esto llevará consigo la transformación de muchos puestos de trabajo si las personas no se preparan para ello. Según él, la IA acabará con más puestos que las máquinas en las fábricas, ya que esta tecnología busca hacer más eficiente el trabajo, buscando que las personas se enfoquen y se especialicen en tareas muy específicas. Gaviria invita a tomarse en serio este nuevo reto y provoca a su público para que aprenda a usar la tecnología para saber cómo hay que especializarse para seguir siendo útiles generando valor a las organizaciones y ganando el tiempo que hoy no se tiene.