El inicio de año ofrece una oportunidad para comenzar a hacer deporte

“Este libro no es para quien quiera leer lo que tiene que hacer, es un libro de introspección para acompañar en el crecimiento de cada uno, una guía hacia el interior en un lenguaje que se interpreta solo en calma, silencio y desde el corazón, pues es solo así como cada uno puede acceder a la parte más sabia de uno mismo, "una semilla sabe qué hacer para crecer, tienes toda esa sabiduría en tu interior" Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “lo que quiera encontrar, "según mires así verás", casi todo son parábolas, mensajes, semillas que crecen dentro de cada uno según se rieguen, es fácil de leer, breve, porque no se puede leer con prisa, no tiene un final, ni un principio, es como la vida misma, infinita, pura energía, solo nos trasformamos”. Sinopsis "Puedes ser feliz, vivir en abundancia y conseguir realizar tu sueño.