REFIX y distintas ONG se unieron este fin de semana en la limpieza de pellets en las costas gallegas

Debido a esta contingencia medioambiental la marca, que realiza con frecuencia limpiezas de playa en toda España, se ha volcado en la limpieza de los arenales de la provincia de A Coruña este fin de semana En respuesta al vertido de pellets de plástico que han llegado a las costas gallegas, REFIX, junto a Noia Limpa, Retoque Retro y Mar de Fábula se han organizado para realizar este fin de semana 2 limpiezas en 2 arenales gallegos.

Como parte de su compromiso con la limpieza de las playas, REFIX, desde sus inicios lleva a cabo su iniciativa #REFIXTheOcean, en la que organiza durante todo el año limpiezas de playa en diversas zonas de España. En esta oportunidad, y dada la contingencia derivada de este vertido en las costas gallegas, la marca se ha movilizado para realizar estas limpiezas.

El pasado viernes 19 de enero, la limpieza se realizó en la Playa de Bens, en A Coruña. En esta playa, REFIX ha realizado diversas limpiezas y esta vez no iba a ser menos.

Por su parte, el día 20 la marca estuvo en la Playa Cabeiro en Porto do Son, en donde, además, la marca dispuso de un Trommel, tambor rotativo para el filtrado de los residuos y separación de los pellets de la arena y así hacer más fácil su recogida. Aquí estuvieron presentes Noia Limpa, Retoque Retro y Mar de Fábula, además de los voluntarios de la Asociación Amicos de Boiro.

Las organizaciones Noia Limpa, Retoque Retro, Mar de Fábula y los más de 50 voluntarios realizaron un trabajo excepcional, pudiendo juntar en ambas actividades un total de 12 Kg de basura y, aunque los pellets fueron complicados de encontrar, fue posible llenar una botella de 500ml con estos microplásticos.

Raúl Anta, fundador y portavoz de REFIX comenta: "desde nuestros inicios como marca estamos comprometidos con la conservación y el cuidado de nuestras playas. Esta tragedia está afectando a la reserva marina de donde extraemos el agua para producir nuestra bebida, es una situación que no solo nos duele, sino que nos afecta directamente y es por ello que estamos contribuyendo con esta contingencia y lo seguiremos haciendo".

"Queremos agradecer a Noia Limpa, Retoque Retro y Mar de Fábula por toda la implicación en esta contingencia y a todos los voluntarios por acompañarnos en esta actividad, esperamos pronto poder volver a juntarnos y realizar más limpiezas, sabemos que esta situación continuará y aquí estaremos para hacer todo lo que se necesite", resaltó Anta.

REFIX es una innovadora bebida de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada. Obtenida de manera sostenible de las aguas da Costa da Morte, REFIX es rica en minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano.

