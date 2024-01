Next Point SOCIMI compra tres residencias para mayores en España, dos en Soria y una en Sevilla

La inversión total ha sido de 4.4 millones de euros. Next Point SOCIMI da así un importante paso y muestra su sólida estrategia en un mercado cambiante Next Point SOCIMI, en un movimiento estratégico, ha adquirido tres residencias para mayores en España, dos situadas en Soria (una de 2.642 m2 y otra de 941 m2) y una en Sevilla de 2.026 m2, todas ellas operativas. La inversión total de esta operación ha sido de 4.4 millones de euros.

Conocida por comprar propiedades que realmente importan, Next Point SOCIMI, en colaboración con el experimentado operador Mimara Group, se coloca estratégicamente para abordar la falta de instalaciones de atención médica para mayores. La adquisición de estas tres residencias afianza su misión de adquirir propiedades que, no solo generen beneficios financieros, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad.

"Después de analizar cuidadosamente las tendencias del mercado y enfrentar el impacto del incremento de tasas de interés, Next Point SOCIMI, ha decidido volver a participar activamente, impulsada por la confianza en el potencial del mercado, especialmente al enfocarse en las atractivas tasas de rentabilidad," afirmó Ofer Lior, Director y Co-fundador de Next Point SOCIMI.

Este regreso al mercado refleja la confianza de la empresa en la situación económica actual. La decisión de volver a participar muestra la adaptabilidad de Next Point SOCIMI y su compromiso en identificar oportunidades estratégicas en el mercado, sobre todo con altas tasas de rentabilidad.

La colaboración con Mimara Group, una empresa con más de 22 años de experiencia en el sector de atención geriátrica, aporta conocimientos y experiencia. Bajo el liderazgo de Miguel Martínez, Mimara Group ha sido clave para el éxito de esta adquisición, aportando una comprensión detallada del sector y un compromiso con la excelencia.

El sector de residencias para mayores en España enfrenta una escasez crítica, con más de 110.000 camas necesarias en todo el país en 2023 y se proyectan 130.000 en 2025, según Jones Lang LaSalle (JLL). Next Point SOCIMI está totalmente comprometido con la urgencia de abordar esta brecha y se enorgullece de contribuir a la solución. Este movimiento proactivo no solo refuerza la adaptabilidad de Next Point SOCIMI, sino que también se alinea perfectamente con su misión principal de adquirir propiedades que contribuyan positivamente a la sociedad.

A medida que Next Point SOCIMI sigue esta nueva dirección, la empresa continúa demostrando resiliencia y dinamismo en un mercado en constante cambio. Esta resurgencia estratégica posiciona a Next Point SOCIMI como una fuerza sólida, lista para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades, reafirmando su compromiso de dar forma a un futuro donde las inversiones inmobiliarias generen un valor duradero.

Sobre Next Point SOCIMI

Next Point es una Sociedad Anónima bajo el régimen fiscal especial de las compañías REIT en España (SOCIMI). Es una empresa especializada en la adquisición de proyectos hoteleros, edificios turísticos y residencias de ancianos, ubicados en España, para inversores, cuyo objetivo es maximizar el retorno de su inversión.