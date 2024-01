Horeca Mallorca ha presentado su edición 2024

La Feria de referencia en el sector de hostelería y restauración ha presentado esta mañana su séptima edición en Mallorca, en un acto que ha tenido lugar en la sede del Consell de Mallorca El presidente de la institución insular, Llorenç Galmès, ha destacado la importancia de la feria Horeca como referente en un sector clave y estratégico, dentro de la cadena de valor que, junto con el turismo, supone la restauración y la gastronomía.

Por todos esos motivos, el Consell de Mallorca se implica, por primera vez de manera directa, en el patrocinio del escenario principal de HORECA. Sin duda, el espacio donde tendrán lugar algunos de los acontecimientos más importantes de la feria.

En términos similares, se ha expresado la Consellera de Promoció Económica i Desenvolupament Local Pilar Amate, poniendo el foco en las excelentes oportunidades de negocio que para las empresas locales, supone una feria de las características de HORECA.

Javier Bonet, primer teniente de Alcalde del Ajuntament de Palma, ha destacado la especial sensibilidad del equipo de gobierno con la restauración, es por ello que se ha creado una concejalía específica para el sector.

Además, en su intervención, Bonet, ha realizado un par de anuncios muy interesantes, el primero de ellos es la presentación de Palma como capital de la gastronomía en la próxima edición de FITUR y el firme compromiso del Ayuntamiento de Palma y del Govern Balear, en la construcción y puesta en marcha de un nuevo recinto firal, capaz de albergar eventos que como HORECA, no paran de crecer.

Por parte de Joan Llabrès, director general de Qualitat Agroalimentària i producte local de la Consellería de Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern de les Illes Balears, se ha destacado la presencia de dicha conselleria, poniendo en valor los productos de las D.O e IGP radicadas en las islas, así como la colaboración con los distintos institutos que imparten enseñanza en el área de hostelería y asociaciones de cocineros como ASCAIB.

José Luis Córcoles, Director Comercial de Horeca ha vuelto a destacar la importancia del sector como motor de la economía al que hay que cuidar e impulsar con el apoyo de todos, ya que el fortalecimiento de los sectores implicados se traducirá en beneficio para toda la sociedad.

"La Unión hace la fuerza" es la frase que podría resumir la filosofía de HORECA, como evento aglutinador de profesionales, empresas, asociaciones, entidades formativas, productores, instituciones y un largo etcétera, en un trabajo conjunto por el bien común de la sociedad.

Horeca sigue creciendo de manera imparable y consolida sus ediciones en Mallorca, Ibiza y Menorca, afianzando su apuesta por la excelencia y la puesta en valor de un sector estratégico de la economía.

Y cerrando el acto, el asesor gastronómico del evento, Koldo Royo, ha destacado el carácter humano de la Feria Horeca como punto de encuentro, de reunión, más allá de las oportunidades de negocio, las alianzas y las sinergias empresariales.

"Horeca es un lugar donde nos abrazamos" ha dicho Royo, "el lugar donde los profesionales podemos saludarnos y compartir unas jornadas juntos, no solo para trabajar, sino para ponernos al día, destacando ese aspecto relacional y ciertamente lúdico en algunos casos que tiene una cita como HORECA".