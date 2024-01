Implementar el Consent Mode V2, de la mano de Convertiam

En el contexto actual, la protección de los datos de los usuarios en la web se ha convertido en una prioridad no solo dentro del Espacio Económico Europeo, sino en todo el mundo. Países como Canadá, Australia y Brasil están implementando medidas de protección de datos muy similares a las europeas, destacando la importancia de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Cookies. Este fenómeno global resalta la creciente importancia de la seguridad de la información personal en la era digital.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA) en octubre de 2022, se ha establecido un nuevo estándar para los anunciantes que utilizan servicios como los de Google. La obligatoriedad de implementar el Consent Mode V2 subraya la necesidad de una gestión de datos más transparente y alineada con el consentimiento del usuario. En este escenario, Convertiam emerge como un socio estratégico vital, ofreciendo asesoramiento experto para adaptarse a estas nuevas normativas de privacidad. Su enfoque ayuda a las marcas a mejorar su reputación y a reforzar la confianza con sus clientes.

¿En qué consiste el Consent Mode de Google? El Consent Mode de Google, lanzado en 2020, es una respuesta de Google a las leyes europeas sobre el uso de cookies de terceros. Esta herramienta trabaja en conjunto con el banner de consentimiento de los sitios web, permitiendo una comunicación efectiva con Google sobre los permisos otorgados por los usuarios. Esto asegura que las etiquetas de seguimiento y otras funcionalidades se ejecuten de acuerdo con las normativas de privacidad.

Inicialmente, la adopción del Consent Mode y el uso de una plataforma de gestión de consentimiento certificada por Google eran opciones voluntarias para las empresas. No obstante, con la implementación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la actualización de la ley de ePrivacy, el uso del Consent Mode de Google en su versión 2 (V2) ha pasado a ser un requisito obligatorio. Para continuar ofreciendo anuncios a los usuarios que han dado su consentimiento, las empresas deben implementar esta nueva versión antes de marzo de 2024. A diferencia de su versión anterior, el Consent Mode V2 introduce nuevas funcionalidades, como señales de consentimiento avanzadas para la construcción de audiencias y el remarketing, así como opciones de configuración que permiten el envío de datos incluso sin un consentimiento explícito del usuario.

Implementar el Consent Mode V2, de la mano de Convertiam Al implementar el Consent Mode V2, las empresas tienen la opción de hacerlo manualmente o mediante una Consent Manager Platform (CMP) certificada por Google. Aunque ambas opciones pueden centrarse en mostrar el banner de cookies, es crucial entender que la ley abarca mucho más que simplemente desplegar un aviso. Se trata de garantizar que no se envíe información ni se lean o escriban cookies sin el consentimiento explícito del usuario. Este aspecto crítico es frecuentemente pasado por alto; de hecho, según datos de la Agencia Convertiam, especializada en la implementación de modos de consentimiento en webs y apps, el 90 % de las webs en España incumplen con estos aspectos clave de la ley.

La implementación adecuada del Consent Mode V2 no solo cumple con la ley, sino que también protege la privacidad del usuario, un factor cada vez más valorado en la reputación de una marca. Google, actuando como regulador en este contexto, supervisará y penalizará a aquellas entidades que no cumplan adecuadamente con estos requisitos. Por lo tanto, el asesoramiento experto de Convertiam se convierte en un recurso valioso para los anunciantes y editores que buscan no solo ajustarse a todos los requisitos de Google, sino también mejorar su reputación y fortalecer la confianza con sus consumidores. Convertiam se destaca en este campo, ayudando a sus clientes a navegar en este nuevo entorno legal y tecnológico, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y mejorando la imagen de marca.