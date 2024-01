¿Qué es la cédula de habitabilidad?, de la mano de SC Inmobiliarias

Algunas personas desconocen qué es la cédula de habitabilidad y su función. Todas ellas deben saber que es un documento esencial que emiten las autoridades competentes en el que confirman que una residencia cumple con los estándares de habitabilidad requeridos legalmente. Asimismo, dicho certificado atestigua la idoneidad estructural y de servicios de la propiedad. Su obtención es obligatoria para la transacción de bienes inmuebles, ya sea venta, alquiler o hipoteca. Además, esta documentación les ofrece a los compradores e inquilinos seguridad y tranquilidad. La empresa SC Inmobiliarias ofrece información ampliada sobre este tema para que los ciudadanos puedan despejar sus dudas. También pone a disposición a su equipo de expertos quienes ayudan a los clientes en cualquier proceso inmobiliario.

Todo lo que hay que saber acerca de la cédula de habitabilidad Desde SC Inmobiliarias explican que es esencial que las personas conozcan la importancia de la cédula de habitabilidad, ya que si no se cuenta con este documento, no es posible concretar la venta o el alquiler de una propiedad.

Por un lado, especifican que para obtener esta documentación hay que cumplir con una serie de requisitos que deben ser presentados en el ayuntamiento que corresponda según cada caso. Acotan que uno de ellos es tener las instalaciones de la propiedad en óptimas condiciones y tener al día los permisos.

Recalcan que a la hora de hacer la solicitud formal hay que llevar el certificado energético, la licencia municipal, la comunicación previa y el justificante del pago.

Adicionan que una vez que se entregan los recados, se debe proceder a hacer la solicitud de una inspección técnica. Explican que este paso es fundamental, ya que es la manera de comprobar que un inmueble es apto para ser habitado. Remarcan que en el caso de que se detecten problemas, es vital que los propietarios hagan las reparaciones de forma oportuna y eficaz para evitar inconvenientes y malos ratos.

Otros datos relevantes Algo que hay que tener en cuenta es que la vigencia del certificado es limitada. Es decir, se debe renovar de forma periódica para garantizar su validez. No hay que pasar por alto también que las personas que no cuentan con la cédula de habitabilidad pueden enfrentarse a multas y sanciones.

A la par, si un inmueble presenta deficiencias y ocurre un accidente por ese motivo, el propietario está expuesto a demandas que pueden terminar en procesos legales complicados y costosas indemnizaciones.

Para obtener este documento de forma rápida y sin complicaciones, lo más recomendable es buscar ayuda de expertos del sector inmobiliario como los que forman parte de la agencia SC Inmobiliarias. Esta compañía, la cual opera de forma online, ofrece apoyo a todos los individuos que necesiten vender o alquilar una casa, apartamento, etc. También dispone de abogados inmobiliarios, quienes se encargan de resolver todos los asuntos legales de la clientela.