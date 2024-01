CareMe at Home, la inteligencia artificial llega al servicio de la teleasistencia

La inesperada irrupción del Covid-19 obligó a modificar muchas costumbres y aceleró la revolución digital en el ámbito sanitario, permitiendo la implementación de nuevas tecnologías que lograron cambiar por completo la forma de entender y llevar adelante la atención médica. Desde el uso de herramientas innovadoras para conseguir un mayor control sobre la salud del paciente hasta la telemedicina durante los peores momentos de la pandemia, su rápida inclusión fue un éxito rotundo que cada día crece más.

En ese sentido, un servicio de teleasistencia que destaca es el que ofrece CareMe at Home, donde se especializan en controlar la salud de las personas al optimizar la gestión de datos que recibe el especialista. De esta manera, el profesional puede realizar un tratamiento personalizado sin necesidad de desplazamientos.

La evolución en la asistencia médica La teleasistencia proporciona alternativas para el cuidado de la salud y facilita notablemente el trabajo del médico, ya que consiste en un sistema de comunicación interactiva que además fomenta la optimización de recursos tan valiosos como el tiempo o el dinero. Con el respaldo que garantiza una de las tecnologías más vanguardistas del mercado, CareMe at Home desarrolló una aplicación que facilita una excelente asistencia técnica en diferentes áreas de la salud, convirtiéndose en una alternativa muy beneficiosa sobre todo para pacientes que viven lejos de entornos urbanos o en zonas rurales y no tienen posibilidad de trasladarse con velocidad en caso de una urgencia.

A través de su aplicación, los pacientes no deben esperar más para ser atendidos por un profesional porque este se comunica enseguida mediante una videollamada y, al cabo de pocos minutos, puede ofrecer un diagnóstico preciso seguido de un tratamiento específico, según el caso de cada paciente. Se trata de una manera tan eficaz como inteligente de evitar la visita a hospitales, clínicas o centros médicos, muchos de ellos totalmente saturados y con alto riesgo de contagio de distintos virus.

La IA al servicio de la salud La tecnología de CareMe at Home aumenta la independencia y autonomía de las personas más vulnerables, haciendo de su entorno habitual un lugar más seguro y confortable, ya que, bajo un marco de respeto a su privacidad e intimidad, monitoriza continuamente su bienestar y es capaz de almacenar y calificar con gran precisión una enorme cantidad de datos que pondrá al alcance del médico. La empresa también dispone de otras herramientas adicionales para mejorar el cuidado y el control de la salud, como una pulsera electrónica que le puede aportar al especialista informes diarios, análisis o archivo de imágenes que resultarán claves en momentos de crisis.

El software de CareMe at Home funciona perfectamente con iPhone o Android y en su sitio web especifican con mayor detalle los múltiples beneficios de contratar un servicio de avanzada que es como tener al médico en casa.