​El currículo oculto

Antes de Navidad por una causa, y una vez iniciado el año por otra, ambas en el ámbito docente, han conseguido montar una gran escenificación política y mediática, aunque no sacar de la zona de confort a la sociedad acomodada.



Hoy en día en que todo lo político institucional esta relacionado, concatenado, sintonizado y operativizado, desde y con un programa global, las casualidades en este campo no existen. Toda operatividad, aún la aparentemente accidental, deriva del programa de una Agenda global, asumida desde el más pequeño ayuntamiento, partido político y sindicato, hasta ese solo centro de poder mundial de donde emana todas las directrices, para lo económico, tecnológico, inmigración, climático, alimentario, sanitario y educativo, solo por nombrar las que más nos afectan a los de abajo (izquierda y derecha han desaparecido).

Alarma por el incremento del consumo de pornografía desde el minuto uno en que a mi niño le regalo un móvil, con muchas posibilidades de que se vuelva adicto a la pantalla en primera instancia y pornoadicto para siempre. Alarma por el resultado catastrófico de España conocido el resultado del Informe Pisa.

Un triste relato genérico que no se le escapa a nadie medianamente atento al día a día de sus hijos. Falta el diagnóstico, no solo el desmenuzado del porqué los niños españoles sufren estas consecuencias, sino el del porque todos los partidos políticos y sindicatos, de un solo plumazo se han plegado a esa Agenda global, a sabiendas que es la causante de esa gran pérdida moral y de soberanía, calidad de vida y bienes de los ciudadanos ¿A cambio de qué tanta traición a los de su clase? No a cambio de mayores cotas de soberanía, calidad de vida y bienestar para los ciudadanos; si acaso de “progreso”, tal y como ellos lo entienden y nos pretenden adoctrinar desde unos medios incentivados.

Limosnear a un gobierno con la soberanía hipotecada por sobreendeudado y a su vez agitar el señuelo de logros soberanistas que conforman migajas como hace la izquierda abertzale y la derecha vasca, es vender humo. Aún se llevan a la masa, al ignorar que la hidra de siete cabezas ríe al picotearse entre si.

Falta también la terapia -no la política porque no la tiene- sanadora de esas consecuencias principalmente en nuestros niños, es decir la solución. Solución que mientras se deje en manos de un parlamento ideológicamente secuestrado y un legislativo en conflicto de intereses, nunca se dará. Duro escribir esto; más duro saber que no está alejado de la realidad, pero más trágico o cómico aún, asegurar que ello solo es posible gracias a la ayuda de quienes lo sufren.

Conocido el relato de las consecuencias y dando por bueno el diagnóstico del origen de las causas, falta saber como dar con la fórmula que favorezca sanear el ambiente escolar, para evitar que los niños tengan acceso a la pornografía.

Pero dicho esto, la pregunta que procede es: quienes diseñan los sistemas educativos y curriculo escolar para España ¿de verdad quieren que cambie algo en lo referido a este diseño pedagógico (también operativo) que tiene que ver con hipersexualizar a los niños más que con una educación sexual sana?

Muy duro también decir que, el hecho de que este país no siga a otros que han optado por abandonar el programa de la ONU: “Standards for Sexuality Education in Europe”, y que con inusitado celo está llevando adelante la Unión Europea, supone la mayor muestra de falta de respeto a la moral y formación humana de los escolares y de desafecto hacia millones de padres de familia, que lo irán observando en sus hijos en la medida que pasa el tiempo, pero el mal irreparable ya queda hecho ¿Es este el objetivo de esa Agenda?

Con celo inusitado, al incentivar económicamente para incluir en el curriculo escolar, la educación Sexual Integral (ESI), también en toda Sudamérica. Lo prueba la decisión del Congreso de Paraguay, al derogar la Ley 7659/20, por la cual aceptaba una donación de la UE de 85 millones de euros, para intervenir en la educación paraguaya: Aplicando toda la ideología de género y transexual toda la perspectiva de la Agenda 2030 en la educación paraguaya. El pueblo paraguayo dijo: “No queremos dádivas europeas; no necesitamos que paguen el almuerzo escolar a nuestros niños; no necesitamos que venga ningún dinero de afuera para mantener a nuestra educación funcionando”. Familias y padres cogidos de la mano de sus hijos junto a la sociedad paraguaya, presionaron a unos políticos en que todos tenían una mirada laxa sobre estos temas, hasta hacerles ceder y votar en el Congreso 69 a favor de derogar….con 6 en contra.

Programa diseñado para fomento de la transexualidad, con países pilotos Chile, Argentina y España, con Holanda como país avanzadilla a gran distancia por su gran consumo de pornografía, también la incluida en las bibliotecas y curriculo escolar desde infantil y propuesta institucional para legalizar la pederastia y el incesto. Bélgica con grandes protestas de padres, Noruega lo revisa y Reino Unido, Suecia y Finlandia, retroceden desde el lema: “ESI fuera de la escuela”.

«Siento vergüenza, indignación e indefensión ante un cuerpo de profesores y una administración educativa que, por acción u omisión, consideran que exponer a un niño de 10 años a enseñanzas sobre la naturalidad de la promiscuidad, la bondad de las relaciones sexuales múltiples y el sexo libre pueda ser remotamente apropiado. No consigo articular nuevas frases para exponer mi indignación que no suenen gruesas ni incluyan la expresión corrupción de menores. Hay una ola bien financiada para que este tipo de charlas y talleres lleguen a los colegios. La sociedad en general y padres en particular no debemos quedar impasibles ante la manipulación de personas muy maleables y fácilmente manejables, como son los niños ante el insistente adoctrinamiento obligatorio en materia sexual sin respetar los períodos evolutivos naturales”. Era el texto, que un padre enviaba a la dirección del centro Laukizko Lauaxeta Eskola el 19 de mayo de 2023.

Leo en la prensa de 2024: “En los colegios se trata de una materia que está dentro del curriculo escolar, pero que cada centro aborda según su criterio”. ¿Y de la soberanía y el derecho a decidir de los padres...qué? Señores de EH-Bildu reivindicar este derecho si es política humanitaria para la calle y el parlamento.