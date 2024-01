​Escuela y móviles

Reconociendo, no obstante, que tanto el móvil, como la tableta, pueda tener cabida en contados proyectos didácticos que lo requieran, tiene sentido la propuesta de que esté eficazmente controlado en los centros educativos, incluso prohibido, para asegurar a los muchachos un espacio a salvo de esa adicción, para procurarles un tiempo de descanso, terapéutico. Para que la escuela y el instituto sean lugares donde puedan desconectarse de lo digital y relacionarse con los demás. Qué menos que eso.



Pero hay otra razón, y es que lo digital separa de la realidad y la educación consiste, entre otros cometidos, en ayudar a que los niños y jóvenes se introduzcan en ella. Quien te educa es quien te mete en la realidad. En este punto, y móviles aparte, cabría plantearse si los centros educativos han aparcado este propósito, que es otro temazo.

Conectar con la realidad es sorprenderse, interesarse, percibir, discurrir, argumentar, pronunciarse. Es poner en relación con el conocimiento, pero no con reducciones simplistas, postizas y, por tanto, falseadas, del conocimiento. Sin embargo, muchas veces, la misma dinámica que se genera en las aulas es tan tremendamente insulsa y artificial que al final no invita a una conexión con la realidad, sino hacia representaciones de ésta, y lo adulterado no sólo provoca rechazo, sino también tedio y hastío.

A pesar de todo, resulta más que razonable que los colegios sean espacios no sólo libres de conexiones digitales (que aíslan del mundo y del otro), sino que se tomen en serio este cometido de apasionar al joven con la realidad, que lleva necesariamente a la búsqueda de la verdad. No se trata de una cuantificación numérica de eficiencia que pueda evaluarse en PISA. Es algo mucho más grande.