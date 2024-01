La gran tribulación, ¿se acerca una guerra mundial? ¿Cómo mitigar el castigo divino?

La situación mundial de perversión, impiedad y maldad, ha rebasado y derramando la copa de la ira divina, esto ya no da más de si. Y hasta la Iglesia Católica está contaminada y la oscuridad se extiende por todo el mundo, y la causa principal es la desacralización de la Divina Eucaristía y la propagación de doctrinas heréticas que confunden y desorientan a los fieles. Entiendo que el castigo ya es inevitable, porque no se va ha producir una conversión mundial, pero si se puede mitigar y lo primero y con urgencia es suprimir la comunión en la mano, lo sagrado es para adorarlo, no para profanarlo. La Iglesia que está dividida tiene que recuperar el sentido sagrado de su misión, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Si la Iglesia Católica toma estas decisiones, se aplacaría en parte la ira divina y menguaría su duración. No hay tiempo que perder, pero sí se puede afirmar y sin duda, que los que permanezcan fieles y adoren postrados de rodillas a Cristo Verdadero Dios y Verdadero Hombre y recen el santo rosario, no tienen nada que temer, la Santísima Virgen María les cubrirá con su manto.

Y les protegerá de todos los peligros