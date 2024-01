​Pe(d/r)ro Sánchez

La primera vez que escuché, según se mire, el ominoso o encomiástico (no olvidar la cuarta de las acepciones del DRAE) apelativo aplicado a nuestro presidente del Gobierno de “Perro Sánchez” —aprovechando la proximidad fónica entre Pedro y perro, una paranomasia al servicio de la etopeya—, me vino a la memoria el término “canalla”, probablemente por esta manía mía de fijarme en las palabras.



“Perro” y “canalla” tienen elementos semánticos, que no etimológicos, en común. “Perro”, cuya etimología es discutida —aunque ha ido ganando terreno la idea de que su origen es onomatopéyico—, es, como es sabido, denotativamente, el mamífero doméstico perteneciente a la familia de los cánidos y, figuradamente, persona despreciable o, por el contrario, como comentábamos, tenaz y constante (Manual de Resistencia y Tierra Firme). Por su parte, “canalla” procede del italiano “canaglia”, que, a su vez, es una palabra derivada de “cane”, perro, al que se le añade el sufijo peyorativo “-aglia”, que, además, alude, generalmente, a la colectividad; por tanto, en su origen, “canaglia” sería una jauría.

“Canalla” puede ser un sustantivo colectivo femenino que no admite plural, referido a quienes son detestables por sus comportamientos o actitudes; pero también adjetivo (a menudo sustantivado), con lo que sí presenta variación de género (marcado sólo en los determinantes que lo acompañan) y de número (morfema flexivo “-s” para el plural). Así, por poner un ejemplo cualquiera, tal ministro o tal ministra podrían ser, atendiendo a su categoría y accidentes gramaticales, un canalla y una canalla, respectivamente, el Consejo de Ministros unos y unas canallas —considerados como una reunión de individuos—, una canalla —estimándolo como un solo órgano colectivo— o, incluso, la canalla, con ese artículo determinado que sirve para generalizar y enfatizar el significado del vocablo al que acompaña.

La canalla, la jauría, se caracteriza por tener eficaces comportamientos gregarios jerarquizados, en los que un líder de la manada, en caso de caza, ataque o defensa, organiza la estrategia que sitúa a cada uno de sus elementos en la posición más adecuada para proceder coordinadamente contra la víctima. La canalla crea las condiciones más favorables para el atosigamiento, la persecución prolongada, el agotamiento y, por último, la destrucción del enemigo. Los motivos de este proceder pueden ser varios: la alimentación de la familia, fomentando que esta aumente, con la consiguiente necesidad de ampliación y colonización de tierras y la consolidación del poder efectivo sobre las mismas; derivada de esta, la expulsión de otros clanes que puedan disputar las áreas de caza o, también, la supremacía de la especie en un territorio frente a otros predadores que compiten por las mismas presas. En todo caso, todos responden a un principio rector: el mantenimiento y el acrecentamiento de una estructura de sometimiento del entorno, guiados por un jefe que se impone al resto de miembros, bien por la fuerza, bien mediante alianzas que promuevan la eficiencia de su estrategia y, por tanto, su supremacía.

Como puede observarse, nada nuevo bajo el sol: el comportamiento tradicional del predador, en particular del mamífero, que tiende a la expansión y la perpetuación de sí mismo y de su descendencia. Por tanto, moral aparte —que se ha revelado completamente prescindible en el último lustro—, no cabe la ofensa, sino, al contrario, el resiliente orgullo a carcajadas de acaudillar a la canalla.