Beauty & Beauty, expertos en aumento de glúteos BBL

La lipotransferencia es uno de los procedimientos quirúrgicos más solicitados en los centros de estética por los pacientes que desean realizarse un aumento de glúteos y obtener un aspecto más natural sin el uso de prótesis.

Un procedimiento con resultados naturales La lipotransferencia de glúteos es la técnica más reciente en cuanto a la remodelación de glúteos se refiere, combinando dos procedimientos para un mejor resultado y mayores beneficios.

En primer lugar, se realiza una liposucción previa que permite extraer la grasa sobrante del paciente de otras áreas del cuerpo, moldeando a la vez dicha zona, para luego proceder a aumentar los glúteos inyectando la grasa sustraída en esta región y así aumentar su volumen, logrando reafirmar y realzar la zona.

Al tratarse de una intervención sencilla y rápida, que se realiza con anestesia local y sedación, el paciente no necesita ser hospitalizado. Además, los resultados son definitivos, salvo excepciones, ya que no hay riesgo de que el cuerpo lo rechace.

Por otra parte, al ser una intervención ambulatoria, su recuperación es más corta, de aproximadamente una semana, y los resultados son notorios de manera inmediata después de la intervención, lo que también representa un beneficio en comparación a otros procedimientos de aumento de glúteos.

Los beneficios de usar la grasa propia en el aumento de glúteos Son numerosas las razones por las que los cirujanos plásticos están optando por la lipotransferencia para el aumento de glúteos. Además de aumentar el volumen de esta zona y levantarla, la combinación de ambos tratamientos también mejora la proporción corporal, particularmente al combinar el aumento de glúteos con una abdominoplastia o una liposucción.

Este procedimiento quirúrgico, además, no utiliza materiales artificiales o prótesis, por lo que el riesgo de rechazo o reacciones alérgicas por parte del organismo es inexistente, garantizando el éxito de la intervención y logrando un aspecto y tacto mucho más natural.

Adicionalmente, tanto las personas jóvenes como los adultos pueden beneficiarse de este tratamiento, ya que está pensado para las personas que buscan tener su figura deseada y, también, deshacerse de la flacidez, la pérdida de volumen, la falta de firmeza y la celulitis visible.

Si bien se trata de una intervención quirúrgica sumamente beneficiosa para la mayoría de los pacientes, antes de realizar cualquier procedimiento estético es necesaria una evaluación previa con un cirujano plástico, ya que el especialista se encargará de estudiar cada caso y de recomendar los tratamientos más idóneos para cuidar el cuerpo y, a su vez, obtener la silueta que la persona siempre ha deseado.

