En Serveis Atenció Terapèutica cuentan con expertos en psicología especializada en Viladecans para niños, adolescentes y adultos

En el camino hacia una salud mental plena, el psicólogo Viladecans SAT, juega un rol fundamental desde el principio. Se trata del encargado de brindar apoyo y contención en los momentos más difíciles, así como también de guiar y aconsejar durante todo el tiempo que dure el tratamiento.

En Serveis Atenció Terapèutica cuentan con un experto en cada área y su objetivo final es conseguir el bienestar integral de cada paciente. Su equipo de psicólogos, terapeutas, psicopedagogos y logopedas de Viladecans, ofrecen una ayuda eficaz tanto en niños y adolescentes como en adultos que padecen diferentes tipos de trastornos, ya sea en sesiones individuales, de pareja e incluso terapia familiar sistémica.

Equipo de psicólogos infantiles Viladecans SAT por el bienestar y salud mental del niño/a Trabajar con las diferentes problemáticas, trastornos conductuales, emocionales y/o del desarrollo en la infancia, es un reto a la vez que un compromiso en el que todo el equipo de psicólogos SAT Viladecans está altamente implicado y comprometido. La posición de orientación psicológica humanista, cognitivo-conductual y de compromiso favorece el proceso de ayuda, acompañamiento y tratamiento psicológico. El equipo de psicólogos SAT se convierte así en un servicio de gran valor para los pacientes en las diferentes etapas vitales, que en cualquier momento pueden llegar a entrar en situación de crisis. Serveis Atenció Terapèutica Viladecans dispone de psicólogo infantil especialista en innumerables escenarios, desde trastornos del neurodesarrollo como pueden ser el autismo, la dislexia o el TDAH, hasta episodios de sufrimiento y malestar emocional, ansiedad infantil, depresión, bullying, etc. La intervención del psicólogo infantil Viladecans, especialista en estos casos, permitirá identificar y abordar las diferentes problemáticas y contribuir a una buena higiene mental y una vida más satisfactoria y saludable. El psicólogo infantil SAT, después de hablar con la familia y valorar el caso, es el encargado de detectar los síntomas. En el servicio de psicoterapia infantil se trabajan problemáticas como baja autoestima, conductas agresivas, dificultades dentro del núcleo familiar, momentos de vida difíciles de asimilar como una separación, un cambio de escuela, celos entre hermanos o la pérdida de algún ser querido y duelo, entre otras muchas casuísticas.

En el caso de los niños y niñas, los psicólogos del SAT Viladecans saben que es de vital importancia determinar qué clase de psicoterapia es la indicada antes de empezar a abordar el problema. Esta decisión la toman basándose en la gravedad de los síntomas presentados, su historial, edad y habilidad para cooperar con el tratamiento, entre otras cuestiones. Los terapeutas especialistas en psicoterapia y psicología infantil practican un tratamiento en un encuadre diferente de la terapia de adultos o adolescentes. Se instauran dinámicas de juego terapéutico, dibujo, construcciones, expresión corporal y, por supuesto, la conversación terapéutica.

Tratamiento psicológico adolescentes y tratamiento psicológico adultos: importancia del tratamiento especializado La adolescencia y la adultez presentan sus propios desafíos a nivel vital y en Serveis Atenció Terapèutica Viladecans comprenden la complejidad de ambas etapas. En el caso del adolescente, los terapeutas SAT trabajan con dificultades adaptativas al entorno familiar y social, baja motivación por los estudios, conducta desafiante con la autoridad, etc. En el caso del paciente adulto es más común el tratamiento psicológico de ansiedad, depresión, conflicto de género, ataque de pánico, ansiedad social, etc. La fortaleza del equipo de psicólogos Viladecans SAT está en la capacitación y experiencia de cada profesional para brindar apoyo especializado ante cada situación. Cada terapeuta tiene un área de conocimiento y formación específica y el paciente siempre es tratado por el mejor experto y especialista posible.

La diversidad de servicios que ofrece el equipo de psicólogos SAT Viladecans, desde terapia de pareja, hasta atención a la identidad LGTBI+ o drogodependencia, refleja el compromiso de este centro especializado y la contribución al bienestar psicológico de la comunidad de Viladecans y otras poblaciones del Baix Llobregat.