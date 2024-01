Ser conscientes de la importancia de las pérdidas de agua en las piscinas

Las pérdidas de agua en piscinas representan un desafío significativo, afectando tanto a instalaciones privadas como a las pertenecientes a ayuntamientos. Muchas de estas piscinas, al enfrentarse a fisuras y grietas, optan por soluciones temporales o, peor aún, quedan sin reparar.

En este contexto, la lámina armada emerge como una solución fiable para garantizar la estanqueidad de las piscinas, ofreciendo, además, un acabado estéticamente atractivo. Decomarfer, consciente de la importancia de las pérdidas de agua en las piscinas, ofrece una formación completa y acreditada a través de su curso de Instalación de Membrana Armada.

Decomarfer: expertos en construcción de piscinas Decomarfer, reconocido como un referente en la formación de profesionales de la construcción de piscinas, ha consolidado su posición a lo largo del tiempo. Su historia, marcada por la excelencia y la colaboración con destacados fabricantes, respalda la calidad de las formaciones que ofrecen. Desde cursos para principiantes hasta programas avanzados, Decomarfer se distingue por su compromiso con la excelencia educativa.

Curso de Instalación de Membrana Armada Conocedores de la importancia de las pérdidas de agua en las piscinas, en el centro de la propuesta formativa de Decomarfer se encuentra el Curso de Instalación de Membrana Armada. Esta formación no solo proporciona conocimientos prácticos y teóricos sobre la instalación de membranas, sino que también otorga una acreditación oficial.

El proceso para obtener la acreditación implica completar el curso con una calificación satisfactoria, seguido de la recepción de un informe evaluativo que se entrega a todos los alumnos al concluir la formación. Posteriormente, se requiere llevar a cabo instalaciones con acabados de alta calidad.

Un paso crucial en este proceso es la visita de un técnico oficial a las instalaciones realizadas por el graduado, quien evaluará la calidad del trabajo y, en caso de cumplir con los estándares requeridos, otorgará la tan ansiada orden de acreditación oficial. Este riguroso procedimiento asegura que los instaladores acreditados estén preparados para ofrecer servicios de alta calidad.

Decomarfer no solo se limita a impartir conocimientos, sino que además construye puentes hacia el éxito en la industria de la construcción de piscinas. Al ofrecer la oportunidad de construir una piscina real como parte del curso, aseguran que los alumnos destaquen en la aplicación de sus habilidades. Esto, junto al compromiso de acompañar a los graduados en la instalación de piscinas reales demuestra el enfoque práctico y orientado a resultados.

En resumen, la importancia de las pérdidas de agua en las piscinas debe ser tratada por personal capacitado para ello. Al elegir Decomarfer, no solo se obtiene conocimiento, sino también una preparación integral para destacar en la construcción de piscinas y enfrentar con éxito los desafíos relacionados con las pérdidas de agua.