Zumo artesanal de finca y calidad premium, con La Imperfecta

El zumo natural de frutas de finca es la manera más confiable y segura de obtener todas las propiedades, vitaminas y minerales de las frutas. De hecho, es recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En consecuencia, La Imperfecta es una marca dedicada a la fabricación de zumo artesanal de finca y calidad premium, que combina lo auténtico y lo natural. Para ello, se asegura de trabajar con frutas en su punto exacto de maduración, siendo así más deliciosas y nutritivas, llevando frescura y calidad a cada una de las casas españolas con productos puros, sin aditivos ni azúcares añadidos.

Lo perfecto de lo imperfecto Estos zumos destacan gracias a su fabricación, debido a su método de agricultura ecológica y regenerativa, la cual respeta el ciclo que cada una de las frutas necesita para lograr madurar y, finalmente, poder utilizarlas para preparar cada producto.

La característica de estos zumos es que se aprovechan las frutas que no cumplen con las características necesarias en cuanto a su apariencia y que, por lo tanto, no son aceptadas para la venta en fresco. De esta manera, la prensan con la piel, sacando mayor provecho a las propiedades y los nutrientes que están en aquellas partes no comestibles.

Asimismo, el proceso de fabricación no incluye ninguna fase de filtración, solo se eliminan las partes sólidas del zumo. Esta es la razón por la que los productos conservan su pulpa y, además, contienen sedimentos que aportan el color y el sabor natural característico a cada zumo.

Finca Isla Rubí, su lugar de cosecha Las frutas utilizadas para elaborar los zumos artesanales de finca y calidad premium son cosechadas en la Finca Isla Rubí, ubicada en Cullera, en la provincia de Valencia, a 800 metros de la orilla del mar Mediterráneo y a una altitud de tres metros sobre el nivel de este.

La Finca Isla Rubí goza de un clima templado durante casi todo el año y un verano caluroso, pero fresco gracias a la brisa marina. Sus terrenos son constantemente rociados durante la primavera y el verano, para mantener el nivel de humedad necesario. Además, cuenta con sistemas de energía renovables, lo cual la cataloga como una finca autosuficiente.

Por otro lado, el terreno de la finca cuenta con un microclima que las frutas adquieren una apariencia, con colores no tan intensos y piel más fina, y cuentan con una cualidad única: la riqueza de su pulpa, dulce y jugosa, característica que le da a los zumos una calidad premium.

La finca tiene todas las particularidades necesarias para ofrecer un zumo 100 % natural de finca y calidad de primera categoría, bajo una producción limitada, exprimiendo y conservando la fruta que cultivan y dando como resultado un producto con sabores únicos y puros, con antioxidantes y sabores naturales.