Convertiam y el desbloqueo del futuro sin cookies

En los últimos años, la creciente preocupación por la privacidad de los usuarios de internet ha llevado a los gobiernos a sancionar leyes de protección de datos para regular el uso de dicha información y mejorar la seguridad y la transparencia de quienes utilizan aplicaciones y sitios web. En este contexto, el bloqueo de las cookies de terceros ha generado un gran impacto en el ámbito de la publicidad digital, obligando a los anunciantes a adaptarse al nuevo escenario. Para ello, Convertiam es el socio ideal para las empresas que busquen implementar estrategias alternativas de seguimiento y recopilación de datos.

¿Cuál es la incidencia del bloqueo de las cookies de terceros en la publicidad digital? Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y del Acta de privacidad del consumidor de California (CCPA) en 2018 y 2020, respectivamente, la gestión de los datos personales de los usuarios en sitios web y aplicaciones ha cambiado de forma radical, ya que los editores que obtengan información de personas dentro de la Unión Europea no solo deben conseguir su consentimiento para utilizarla, sino también dar a conocer cuál es su uso.

A su vez, con el anuncio de Google de dejar de admitir cookies de terceros, el mundo de la publicidad digital se ha visto revolucionado, generando un gran desafío para los anunciantes al momento de crear campañas hiperdirigidas y medibles. En este sentido, al no permitir estos fragmentos de código establecidos por un dominio ajeno a un sitio web que se está visitando, las redes publicitarias no pueden ofrecer anuncios específicos a los usuarios según sus interacciones anteriores.

Afrontar el reto del futuro sin cookies, de la mano de Convertiam Con el bloqueo de las cookies de terceros por parte de Google Chrome —el navegador con mayor participación del mercado a nivel mundial— las compañías no podrán colocar rastreadores en sus webs para recopilar información sobre sus usuarios en función de su historial de navegación. Ante esta situación, la industria de la publicidad digital debe enfrentarse al reto de encontrar estrategias alternativas para rastrear y segmentar al público, dependiendo principalmente de sus propios datos de origen.

Para dicho fin, la agencia digital Convertiam cuenta con un equipo de expertos en medición y calidad de datos para ayudar a las empresas a adaptarse a estos cambios, por medio de un servicio de implementación de códigos de conversión y seguimiento de cualquier red publicitaria que garantiza la integridad y la relevancia de la información.

Con el aval de más de 690 clientes que han logrado un incremento del 80% del retorno de la inversión publicitaria, Convertiam es el aliado perfecto para quienes busquen desbloquear el futuro sin cookies.