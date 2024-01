Cómo identificar si un establecimiento es pet friendly (de verdad), por Mi Perro & Yo

Según las cifras, más de 5 millones de familias españolas tienen un perro en casa.

Con base en esto, muchos establecimientos en el país han ido adoptando una cultura pet friendly, permitiendo que las personas ingresen con sus perros y/o gatos, con el objetivo de compartir más tiempo juntos.

Sin embargo, a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal 07/2023, aún no existen normas claras sobre las condiciones que deben tener los alojamientos, restaurantes, bares y tiendas para garantizar espacios adecuados para las mascotas.

En este contexto, Mi Perro & Yo, un portal digital especializado en consejos útiles para pet parents comprometidos con la tenencia responsable, ofrece más información sobre cómo identificar si un hotel, un bar o tienda es (de verdad) pet friendly.

Principales características de los establecimientos pet friendly La Ley de Bienestar Animal especifica que los establecimientos públicos y privados tienen la libertad de decidir si aceptar o no la entrada de mascotas a sus instalaciones.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, deberán cumplir con algunos requisitos que se detallan en la normativa. Por ejemplo, ahora es obligatorio colocar un aviso en un lugar visible que indique si admiten o no el ingreso con animales de compañía.

Desde la Guía Mi Perro & Yo recomiendan que aquellos que quieran apegarse a la filosofía pet friendly deberían contar con espacios acondicionados y bien identificados.

No es suficiente que se autoproclamen “pet friendly”. Es fundamental que garanticen que los perros se sentirán cómodos y seguros en compañía de sus tutores.

Por otra parte, es importante que sepan difundir normas claras de convivencia con aquellos usuarios que circulan en el mismo entorno y sin animales.

Además, es aconsejable que el establecimiento ofrezca productos de higiene, como bolsitas para recoger las heces o toallitas desinfectantes, para mantener la máxima limpieza. Es la mejor manera de demostrar que se busca promover la tenencia responsable.

Otra de las características de estos espacios para dog-lovers es que tienen que publicar en una zona visible las normas de acceso al establecimiento.

Entre ellas, la admisión de mascotas cero agresivas, una cartilla de vacunas al día y un seguro de responsabilidad civil.

De esta manera, se aseguran que los animales de compañía no constituirán un riesgo para las personas u otros animales.

Contribuir con el impulso de la cultura pet friendly El desarrollo de la cultura pet friendly en la sociedad es un tema que abarca diversas áreas.

Por un lado, los pet parents tienen la responsabilidad de satisfacer no solo las necesidades básicas de sus perros, como alimentación e higiene, sino también involucrarse con su educación y así asegurar su bienestar físico-emocional.

Por el otro, los negocios y establecimientos como hoteles, restaurantes y demás tiendas comerciales que quieran adoptar esta filosofía deberán adecuar su oferta.

De esta manera, permitirán que las mascotas se sientan seguras en el entorno donde se encuentran.

La Guía Mi Perro & Yo es un portal pet friendly, creado por Verónica Andrea Fernández Russo, con consejos y experiencias que vive junto a su perra Olivia.

En su web los pet parents pueden acceder a mayor información sobre establecimientos comerciales que admiten perros, así como también tips de alimentación, entre otros temas de interés sobre tenencia responsable.

Su objetivo es convertirse en un puente cercano y de confianza entre los cuidadores comprometidos y las marcas del Pet care, a través de la correcta difusión del bienestar animal.