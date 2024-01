Emma Llensa ofrece un curso de Google Ads con IA para impulsar el marketing digital

Una de las inversiones más seguras y exitosas en el mundo del marketing digital es la que se realiza en Google Ads. La plataforma publicitaria lidera la preferencia de emprendedores, agencias, traffickers, tiendas online, y demás personas asociadas a la promoción en internet, debido a la alta rentabilidad que ofrece, si se saben aprovechar todas sus ventajas. Para sacar el máximo provecho a esta red, se encuentra disponible el curso de Google Ads de Emma Llensa, una experta en marketing digital española que ofrece su conocimiento y experiencia a quienes buscan escalar campañas y conseguir más ingresos.

Combinación perfecta Como experta en publicidad digital, docente universitaria y formadora online de más de 5.000 alumnos, Llensa asegura que “la red de Google Ads va mucho más allá, incluyendo anuncios en YouTube, Shopping y con otras finalidades”. Por lo tanto, recomienda a los líderes de negocios y asesores de marketing mantener campañas activas en esta plataforma, con el plus de la inteligencia artificial (IA), como la combinación perfecta para obtener más clientes, más ventas e incrementar la visibilidad.

El curso Google Ads de Emma Llensa promete pasar “de cero a pro en siete días”, gracias a un temario integral que aborda desde la fase introductoria, que explica la vinculación de Google Ads con Google Tag Manager y Google Analytics 4, pasando por la creación y configuración de una cuenta en la plataforma, la definición de objetivos y conversiones para crear campañas, la creación de campañas desde cero y embudos de venta y la optimización del manejo de ChatGPT como complemento ideal a las estrategias publicitarias, entre muchos más temas, incluyendo Google Ads avanzado.

Al inscribirse en el Curso Google Ads de Emma Llensa, los participantes adquieren el acceso ilimitado al contenido, con sus actualizaciones, siempre en una modalidad flexible. Además, la experta ofrece el “Pack para exigentes”, que agrega una consultoría personalizada. Quienes culminen el curso obtendrán un diploma acreditativo firmado por Emma y, sobre todo, verán brillar sus negocios con resultados medibles y rápidos.

Marcando la diferencia Incorporarse al mundo de Google Ads marca una diferencia con respecto a los emprendimientos o profesionales del marketing que no usan la plataforma. Quienes eligen aprovechar sus ventajas logran tener presencia en varios canales y no dependen de uno solo para vender su producto o servicio.

Asimismo, la incorporación de ChatGPT consolidará la creación de campañas publicitarias ganadoras, ya que la generación de contenidos a través de la IA ahorrará tiempo, dinero, y mejorará las estrategias, los anuncios y, por consiguiente, los resultados. En el programa estará disponible un pack de 60 indicaciones listas para copiar y pegar en ChatGPT.

Como aportes adicionales al curso, Llensa diseñó cinco masterclasses con el propósito de garantizar negocios seguros, conseguir leads y tráfico de calidad a través de los periódicos, utilizar YouTube Ads y mucho más, para hacer que el algoritmo de Google Ads trabaje en favor de un gran éxito en facturación.