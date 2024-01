Cambiar la batería de un MacBook gracias a la ayuda de los especialistas de Reparar Ordenadores

Los portátiles de la línea MacBook han sido diseñados para usuarios particulares y pequeñas empresas que necesitan un equipo de tamaño cómodo para realizar una amplia variedad de tareas. Estos equipos destacan por su gran potencia y velocidad.

Ante cualquier desperfecto o avería, la empresa Reparar Ordenadores ofrece un servicio técnico integral a cargo de profesionales cualificados. Además, este equipo de expertos se especializa en cambiar la batería de un MacBook cuando esta pieza presenta alguna incidencia o ya no ofrece un rendimiento óptimo.

¿Cuándo es necesario cambiar la batería de un MacBook? Una de las razones más conocidas por las que se debe sustituir la batería en estas portátiles es la pérdida gradual de su capacidad. Por lo general, la vida útil de esta pieza en un MacBook está en torno a los 1.000 ciclos de carga. Aproximadamente, esto representa 5 años de uso normal.

Otra incidencia frecuente es la hinchazón de la batería, debido a la acumulación de gas en su interior. También puede haber problemas de carga o de calibración. En este último caso, el usuario observa en pantalla una capacidad de batería incorrecta que no se corresponde con la realidad.

Asimismo, el sistema operativo macOS puede indicar errores de estado de la batería al mostrar mensajes como “necesita servicio” o “sustituir pronto”. Otra señal de que la fuente de energía está dañada es su sobrecalentamiento. En cualquier de estos casos, es recomendable recurrir al servicio de Reparar Ordenadores para obtener un diagnóstico profesional. Al cambiar la batería es posible continuar disfrutando de estos equipos por años.

Los profesionales de Reparar Ordenadores utilizan herramientas de última generación en todas sus revisiones y reparaciones. En caso de que se necesite cambiar la batería, la tienda dispone de repuestos compatibles con diversos modelos como Air A2681, Pro A2485, Air A2337, Air A2179 y Pro A1990, entre otros.

Reparaciones ágiles y rápidas Al acceder a la página web de esta empresa, los interesados en cualquier tipo de reparación de MacBook pueden solicitar presupuesto especificando sus datos y los fallos en el dispositivo. Este primer paso es gratuito y sin compromiso.

A su vez, si el usuario decide avanzar, el personal de esta firma puede recibir el ordenador directamente en su taller mediante el servicio de recogida y devolución en Península y Baleares a través de una empresa de logística. En estos casos, un sistema de mensajería llega hasta la dirección indicada en un máximo de 24 horas hábiles para efectuar la reparación o remplazo necesario en un plazo no superior a las 72 horas.

Una vez realizado el trabajo, el mensajero retorna el equipo al cliente después de que la empresa haya recibido el pago. Cuando se trata del cambio de batería, la garantía del servicio es de tres meses.

A través de Reparar Ordenadores es posible cambiar la batería de un MacBook para usar estos equipos de manera confiable durante años.