Nuevos lotes de subastas Barcelona de la mano de Setdart

Los mejores resultados en las subastas de arte es España en 2023

Setdart explora los resultados en las subastas de arte más destacados del mercado nacional en 2023, donde se lograron notables éxitos gracias a dos obras de Rubens y Van Dyck. Estas dos piezas que se llevan la distinción de ocupar la primera posición de los mejores remates fueron licitadas en la subasta Setdart por más de dos millones de euros.

Un Retrato Millonario de Peter Paul Rubens

No es común encontrarse con lotes de artistas internacionales de renombre todos los días y la pintura de Rubens subastada en Setdart capturó la atención de todos por una buena razón. Esta obra se corona como la más cara jamás subastada en el mercado español.

Anton Van Dyck se posiciona en segundo lugar, también adjudicado en Setdart

Otro nombre internacional que destaca en este mercado es Van Dyck, cuya obra fue adjudicada en Setdart. A pesar de tener una participación del taller, los interesados elevaron el precio de salida de 80.000 euros a casi 700.000, asegurando su lugar en la segunda posición de este ranking nacional.

El Retrato de fray Heliodoro Barea se convierte en la pieza más cara adjudicada en una subasta española hasta el momento, superando a todas las demás transacciones realizadas este año. Vendida por Setdart a finales de 2023 con estimaciones iniciales de 600.000 a 800.000 euros, alcanzó la sorprendente cifra de 1,6 millones de euros, que sumando las tasas se convierte en 2.065.000 €.

Aunque no era la obra con la valoración más elevada de la velada, se la disputaron nueve pujadores, tanto presenciales en las dos sedes de Setdart como por teléfono y en línea. La venta de esta obra demuestra una vez más la presencia de obras de primer nivel en nuestro país, consolidando la reputación de Rubens como uno de los artistas más cotizados en el mercado de maestros antiguos.

Continuando con el análisis, el Retrato de Don Francisco de Moncada, tercer marqués de Aytona y conde de Ossuna, atribuido a Anton Van Dyck y taller, se adjudicó por 535.000 euros (671.000 con tasas incluidas). Este óleo sobre lienzo, representa al diplomático español en cuerpo entero y es la única versión conocida con esa composición. La obra, que comparte similitudes con otras creaciones de Van Dyck, demuestra el interés que despierta por coleccionistas e instituciones en el mercado de las subastas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Setdart adjudica una obra atribuida a Van Dyck y su taller, ya que en 2020 vendieron con éxito una “Virgen con el Niño” y Los tres hijos mayores de Carlos I, consolidando su reputación como referentes en la subasta de obras de arte talla internacional.