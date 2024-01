Auditech, seguridad gestionada para las empresas

En el dinámico panorama digital actual, la seguridad gestionada se vuelve más crucial que nunca, sobre todo en el ámbito empresarial, y es en este punto que Auditech se destaca como un Proveedor de Servicios Gestionados de Seguridad (MSSP, por sus siglas en inglés) siendo un referente a la hora de proteger a las empresas en el vasto y complejo mundo cibernético. Con más de catorce años de experiencia, Auditech trabaja con compañías de todos los tamaños y sectores, proporcionando servicios y consultoría en materia de seguridad cibernética. Fundada por Josué López, e inspirada en la película "Hackers", el compromiso de Auditech es salvaguardar el fruto del trabajo de sus clientes ante los peligros cibernéticos, por ello su lema es "protegemos tu empresa por ti"

Seguridad gestionada: más que un servicio, una alianza Auditech, cree firmemente que la ciberseguridad es un derecho, no un privilegio, por lo que su misión se enfoca en democratizar la protección cibernética, asegurando que todas las organizaciones tengan acceso a soluciones de vanguardia. Ya sea una pequeña start-up o una multinacional, Auditech se compromete a ofrecer un servicio impecable y personalizado.

A diferencia de los enfoques genéricos en el mercado, Auditech resalta por la personalización total de sus planes de seguridad gestionada. El proceso comienza con un análisis profundo de los requisitos específicos de la compañía, identificando vulnerabilidades y oportunidades para fortalecer sus defensas.

La seguridad gestionada es una forma especializada de administrar la seguridad que se ha posicionado como uno de los servicios más solicitados de Auditech. En respuesta a la creciente sofisticación de los riesgos y la realidad de que muchos negocios no pueden mantener internamente un departamento de seguridad, Auditech se convierte en una extensión integral de la empresa cliente. Esta perspectiva proporciona una visión completa y multidisciplinaria de la seguridad corporativa, abarcando desde la infraestructura tecnológica hasta la concienciación del personal.

Seguridad activa: el SOC(aaS) de Auditech El servicio de SOC as a Service (SOC-aaS) de Auditech adopta el exitoso modelo SaaS, pero con un enfoque especializado en tareas de seguridad, tales como la administración y el monitoreo de los accesos a los dispositivos empresariales, el control de la infraestructura en la nube y la gestión de los activos de IT. Aunque se presta de forma externa, este servicio se integra de manera espléndida con los sistemas de la organización.

Al optar por el SOC(aaS) de Auditech, las organizaciones pueden aprovechar una serie de ventajas estratégicas que fortalecen su postura frente a las amenazas cibernéticas. Entre ellas, se logra una significativa reducción de costes asociados a la ciberseguridad al externalizar este servicio, ofreciendo una protección avanzada contra ciberataques. Asimismo, se aborda la prevención de fugas de información, detectando posibles amenazas internas, como aquellas provenientes de pendrives o correos electrónicos.

En resumen, Auditech no solo ofrece servicios de excelencia en materia de seguridad gestionada, sino una unión estratégica para enfrentar los desafíos del ciberespacio con confianza y eficacia.