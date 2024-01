Animatium y sus servicios de organización de bodas y actos sociales

Organizar una boda no es una tarea sencilla, mucho menos si se dispone de poco tiempo y no se cuenta con suficiente experiencia en la planificación de esta clase de celebraciones. Por estas razones, muchas personas optan por dejarse asesorar por profesionales dedicados a la organización de bodas para encargarse de todos los detalles de la fiesta.

En este sentido, el grupo de empresas de animación y servicios integrales para eventos Animatium pone a disposición de sus clientes wedding planners para garantizar una boda original y elegante, sin tener que preocuparse por ninguna cuestión.

Organización de bodas y actos sociales Animatium lleva casi 30 años organizando bodas, con profesionales que proporcionan un servicio integral y personalizado. De esta manera, sus wedding planners están cualificados para ayudar a los clientes con la ceremonia civil, las invitaciones, la decoración de los espacios y todo lo necesario para un evento memorable para los novios y sus invitados.

Asimismo, la firma está capacitada para llevar a cabo todo tipo de bodas, desde las más tradicionales, hasta temáticas y de estilo celta, medieval o vintage, entre otras. En las mismas, es posible disfrutar tanto de animaciones y espectáculos, como de distintos detalles que harán una fiesta innovadora. Entre estos, es posible mencionar la presencia de actores infiltrados, una zona chill out, el alquiler de coche de época para el traslado de los contrayentes o el photocall, entre otros ítems. Por otro lado, Animatium cuenta con un departamento encargado de las cuestiones protocolares de cualquier tipo de acto social o evento, ya sea una inauguración, aniversario o cóctel.

Beneficios de contar con un wedding planner Una de las principales ventajas de contratar a los profesionales en la organización de bodas de Animatium es permitir a la pareja disfrutar de un momento único en sus vidas, con una planificación adaptada a sus gustos, intereses y presupuesto, pero dejando de lado las preocupaciones que su planificación conlleva.

Así, estos profesionales prestarán asesoramiento al momento de elegir el lugar en el que se llevará a cabo la celebración, ayudarán a la novia en la búsqueda del vestido y de sus accesorios, así como en el peinado y maquillaje, y controlarán todo lo relativo a la decoración como la mantelería, los arreglos florales y la iluminación. Además, tendrá a su cargo la contratación del servicio de catering y fotografía y la gestión de las invitaciones.

Con oficinas físicas en varias localidades y cobertura en todas las provincias de España y Portugal, Animatium es una buena opción para llevar a cabo una boda con creatividad y una excelente relación calidad-precio.