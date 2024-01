Nuevos productos de Imex Products para Cevisama 2024

Cada año, la feria Cevisama se consolida como un destacado punto de encuentro para diversas empresas del sector de cerámicos y equipamientos destinados a baños y cocinas. Este evento no solo proporciona la oportunidad de establecer conexiones empresariales, sino que también sirve como plataforma para la presentación de las últimas tendencias en diseño, sostenibilidad, tecnología e innovación.

En la edición anterior de esta destacada feria, Imex Products destacó como una de las empresas más prominentes. La empresa aprovechó la ocasión para presentar su nueva sede y showroom, recibiendo una notable atención y reconocimiento por parte de los asistentes. Según han comunicado representantes de la compañía, para el año 2024, Imex Products tiene previsto renovar y superar sus propuestas anteriores, continuando así su compromiso con la excelencia y la vanguardia en el sector.

Imex Products en Cevisama 2024 La empresa de Picassent, Valencia, aprovechará la edición de 2024 de esta feria para acercar al público sus nuevas propuestas y tendencias en decoración como grifería con formas romboides o nuevos sistemas de ahorro (start/stop), etc.

Imex Products ha creado estos nuevos artículos gracias al trabajo de su departamento de investigación y desarrollo que trata de conseguir productos sostenibles que permitan generar un ahorro sin perder de vista la calidad y los acabados de alto nivel. Este departamento, además, sigue un riguroso proceso de control que garantiza el cumplimiento de las normativas internacionales, ofreciendo así respaldo y tranquilidad a sus clientes.

En particular, los nuevos productos que esta empresa ha incorporado a su catálogo recientemente destacan por su tecnología avanzada, como grifos de apertura en frío (cold open) o con sensores de on/off y un panel digital que muestra la temperatura del agua, entre otros.

La grifería de Imex Products destaca por sus acabados de última generación El recubrimiento PVD que emplea esta empresa se trata de un proceso que proviene de la industria de la relojería, donde se usa para dar mayor dureza a diversas piezas. Su incorporación a productos de grifería es reciente y resulta innovadora además de que genera un bajo impacto medioambiental durante el proceso.

Las piezas que cuentan con este acabado adquieren mayor resistencia al desgaste y a la corrosión creando superficies de alto rendimiento con acabado de color altamente decorativos que resultan además muy fáciles de limpiar y/o mantener.

En la actualidad, el catálogo de grifería de Imex Products ofrece una amplia gama de opciones, entre las cuales se destacan variantes con acabados exclusivos, tales como BGM (Black Gun Metal), OC (Oro Cepillado) y ORC (Oro Rosa Cepillado). Estos acabados, según lo anunciado por la empresa, han sido cuidadosamente seleccionados para satisfacer la creciente demanda de arquitectos, decoradores y constructores.

La inclusión de estos acabados distintivos no solo refleja el compromiso de Imex Products con la diversidad estética, sino también su atención a las tendencias de diseño contemporáneo. Al ofrecer opciones que van más allá de lo convencional, la empresa se posiciona como una elección preferida para aquellos que buscan no solo funcionalidad, sino también elegancia y estilo en los detalles de grifería. Este enfoque en la variedad y la calidad resalta el compromiso continuo de Imex Products con la excelencia en la satisfacción de las necesidades de sus clientes y la adaptación a las últimas tendencias del mercado.

Por ello, para saber más sobre la tendencia en grifería Imex Products abre sus puertas durante la feria de Cevisama 2024 que se celebrará del 26 de febrero al primero de marzo.