Raixer sobre la gestión de accesos en cualquier tipo de puerta

El control de acceso es muy importante porque permite conceder la entrada al personal autorizado de una manera segura. Y es que si bien el cerrojo y la llave han sido durante años la combinación más utilizada y extendida para controlar el acceso al interior de un espacio, lo cierto es que es un sistema vulnerable en comparación a las nuevas alternativas tecnológicas de hoy en día. En la actualidad, las empresas tienen necesidad de estándares de seguridad más modernos para la gestión de accesos, y es aquí donde compañías como Raixer marcan la diferencia. Esta compañía es la creadora de cerraduras inteligentes de última tecnología, capaz de satisfacer las necesidades de las empresas modernas.

La gestión de accesos y su importancia En efecto, los negocios de hoy en día requieren soluciones de control de acceso mucho más avanzadas y seguras que los tradicionales cerrojos con llave, para poder tener un mayor nivel de granularidad. Y es que si bien todas las empresas y compañías actuales necesitan por obvias razones poder controlar quién pasa a través de sus puertas, lo cierto es que además de eso también necesitan poder gestionar este acceso. La gestión del acceso no es más que el poder decidir de manera precisa y a discreción, quién puede entrar y quién no. Es por eso que progresivamente se ha visto cómo los cerrojos y las llaves están siendo reemplazados por controles electrónicos de acceso. Estos no solamente son más seguros, sino que además están diseñados especialmente para el control de acceso de manera sencilla y prevenir el paso de personal no autorizado a un área restringida.

Gestión de acceso para cualquier tipo de puerta La compañía Raixer es la creadora de una revolucionaria cerradura inteligente, equipada con alta tecnología, gracias a la cual es posible abrir cualquier tipo de puerta con nada menos que 6 tipos diferentes de acceso. Pero esto no es lo único, sino que además cuenta con todo lo necesario para una gestión de acceso sencilla, segura y eficiente. Todo esto se gestiona desde la comodidad de un dispositivo móvil, a través de la app de Raixer. Por medio de ella, los administradores pueden gestionar en solo unos clics los accesos recurrentes y definir el personal autorizado para abrir una puerta. También puede definir invitados, los cuales no necesitarán la app ni internet para abrir la puerta, sino que podrá hacerlo mediante código, llamada perdida, etc.

Por último, en el apartado de gestión de accesos de Raixer también hay que destacar que además de los sistemas de acceso locales, también tiene disponible otras opciones igualmente útiles y prácticas, como por ejemplo sistemas de control de acceso en la nube, sistemas de control de acceso móvil y control de acceso IoT. En definitiva, se trata de una firma capaz de proporcionar soluciones modernas, tecnológicas, seguras y eficientes para las necesidades de gestión de acceso de las empresas actuales.