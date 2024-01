Cajas automontables, sostenibles y personalizadas; el packaging de 2024

Hasta hace poco, encontrar un packaging innovador y de madera era una tarea difícil, debido a que el sector del embalaje en madera se mantuvo sin cambios durante mucho tiempo. En ese escenario, la aparición de las cajas automontables, como las de Sincla, revolucionó el mercado al aportar un producto con las cualidades más buscadas por los comerciantes, entre las que destacan los diseños novedosos, diferentes tamaños y formas de personalizar las cajas, así como su facilidad de almacenamiento y montaje.

Un embalaje amigable con el entorno Las cajas automontables de madera Sincla son una alternativa de embalaje amigable con el entorno. Estos embalajes son una elección muy atractiva para las empresas que buscan renovar su imagen a través del compromiso con el cuidado del medioambiente. Gracias a su innovador concepto, las cajas prescinden de los elementos de agarre tradicionales y garantizan máxima resistencia.

Estas cajas son fabricadas en siete modelos diferentes que son personalizables grabando a láser el logo de empresa o diseño solicitado por el cliente. Asimismo, cuentan con la certificación Grow, que garantiza que las materias primas utilizadas en su fabricación provienen de árboles cultivados.

En este sentido, la migración de la forma tradicional de hacer negocios a las plataformas online ha fomentado la demanda de cajas automontables por los beneficios que ofrecen. Además de fortalecer la imagen corporativa de las empresas a través de su compromiso con el ambiente, estas cajas aportan una serie de beneficios como la reducción de costes operativos por su facilidad de almacenamiento, ya que pueden guardarse para ser montadas cuando se requiera.

Referentes en la fabricación de cajas automontables Sincla es una firma referente en la fabricación de cajas de madera automontables. La empresa cuenta con su propio sistema la fabricación de estos novedosos embalajes que no requieren de clavos, grapas, ni adhesivos, lo que permite una estética más lograda, además de facilitar el montaje de la caja en el momento que se necesite. Con esto, se busca colocar en el mercado una caja lo más sostenible posible que aporte a los clientes un plus de calidad y diferenciación.

Las cajas Sincla representan una solución frente a los problemas de almacenaje y altos costes de transporte de los embalajes tradicionales, que muchas empresas no pueden costearse. Gracias a este aporte, las cajas automontables ya son utilizadas en una amplia gama de empresas como restaurantes, jugueterías, tiendas de mascotas, farmacias, librerías, entre otras.

En las cajas automontables fabricadas por Sincla, se reúne la tradición de la madera con la innovación en un sistema de embalaje original, sustentable y con un alto estándar de calidad. Esto ha llevado a la empresa a marcar pauta en la industria del packaging, redefiniendo estándares al demostrar que se puede crear productos funcionales y sostenibles que respondan a las demandas cambiantes del mercado.