Armenia, nuevo paraíso para emprendedores y empresas

Armenia destaca como nuevo paraíso para emprendedores y empresas, así lo afirma Sedrak Petrosyan, empresario y experto en el mercado armenio. Los inversores buscan nuevos destinos donde crecer y el país ofrece unas condiciones excelentes para la inversión "Es una oportunidad de oro para inversores, emprendedores y empresarios que quieran diversificar sus negocios", afirma el empresario Sedrak Petrosyan, que trabaja desde hace tiempo en conectar empresas españolas con Armenia. Un turismo al alza con grandes paisajes, el paraíso de los deportes al aire libre y las facilidades para crear una empresa se encuentran entre las ventajas de apostar por Armenia, que estrecha lazos con España y atrae cada vez más la mirada de los inversores y de las administraciones.

"Figuras como Kim Kardashian han ayudado a mostrar el país, pero Armenia es un país en desarrollo, donde la presencia de marcas internacionales destacadas, que serían las primeras, brinda una gran oportunidad de negocio", relata Petrosyan, de origen armenio y afincado en Cataluña desde su niñez. El presidente de Petrosyan Group lleva años poniendo en contacto a empresas españolas y armenias para generar nuevas vías de negocio. Se trata de estudiar la zona, sus características y fragmentar las ventanas de mercado. A partir de aquí aparece un marco claro para la inversión y el crecimiento, con el turismo como foco principal, gracias a sus paisajes, rutas y deporte al aire libre. "En Armenia hay una gran oportunidad vinculada al turismo y al deporte de riesgo. En Cataluña hay muchas empresas que buscan expandir el deporte, con la escalada, rafting y similares y las montañas de Armenia ofrecen mil posibilidades."

Las características de Armenia no pasan pues, desapercibidas. Las opciones de crecimiento a través del turismo conllevan que el sector hotelero se haya fijado también en Armenia. "Estamos en contacto con hoteles, que se han dado cuenta de que en Asia Central o el Cáucaso su presencia pueden poner un granito de arena europeo en la zona y la hará más atractiva. En Asia van todas a China y Japón y hay una parte muy olvidada, así que cuando explicas a las empresas lo que hay, interesa. Es una oportunidad de destacar sobre la competencia."

Armenia es un país en desarrollo y el turismo no es el único foco de negocio. Su lento crecimiento desde la caída de la Unión Soviética ofrece también una fuente de oportunidades, en una zona que intenta marcar un perfil cada vez más europeo. "Hay aspectos que aquí ya no son novedad, pero cuando lo trasladas a esas tierras sí lo son y esto resulta atractivo para determinadas empresas españolas y europeas."

Si Armenia se postula como nuevo paraíso para empresarios y emprendedores, no es solo por su atractivo turístico. Uno de sus activos y factor clave a la hora de hacer negocios es la facilidad para crear una empresa. Ahora ocupa el puesto 47 de 190 en el ranking Doing Business, que clasifica los países en función de las facilidades que ofrecen para hacer negocios. "En toda la región abrir una empresa es súper fácil, rápido y económico. Abren las puertas a emprendedores y a quien quiera trabajar y son muy agradecidos a los extranjeros que quieran invertir."

Por lo tanto, Armenia ofrece muchas ventajas para las empresas, si bien es importante conocer la zona y la administración a la hora de agilizar procesos burocráticos. Petrosyan Group se ha especializado en facilitar la entrada de empresas europeas en Armenia, en un negocio de dos direcciones. "Hemos creado una plataforma para dar una oportunidad a las personas de aquí de conocer estas tierras y viceversa. No hacemos de intermediarios, sino que ponemos en contacto", explica Sedrak Petrosyan.

Las administraciones también han puesto sus ojos en Armenia. El trabajo de Petrosyan Group ha hecho evidente que hay una opción de negocio y tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Cataluña se han interesado en tener vínculos con Armenia. "Ha habido un cambio radical porque han visto que lo que hablamos se ha cumplido. Las diferentes administraciones están deseando unirse a nuestro equipo porque tienen un gran deseo de propagar la cultura catalana en Asia." Por eso se harán tours para que los empresarios españoles conozcan mejor Armenia y su condición de nueva oportunidad de oro para hacer negocios.