Fotocasa otorga el sello de calidad a HousinGo by David de Gea

El portal inmobiliario elige a la mercantil por su calidad, rigor, transparencia y la protección de los intereses de propietarios, compradores o inquilinos. Según De Gea: "aspectos como la confianza y la credibilidad han sido descuidadas por aquellas marcas no profesionales que nacen para sumarse a la tendencia y suelen desaparecer cuando los tiempos cambian y hay que luchar cada propiedad" El portal inmobiliario Fotocasa, uno de los principales en anuncios clasificados de compraventa y alquiler de viviendas de segunda mano en España, otorga el Sello de Calidad a la agencia "HousinGo by David de Gea", afincada en el madrileño Barrio de Salamanca. Con este distintivo, la compañía avala la calidad, el rigor y la transparencia de HousinGo, además de identificar a una inmobiliaria que se compromete a proteger los intereses de quienes quieren comprar, vender o alquilar su casa. "Esto es un paso más en nuestro crecimiento profesional. Porque no solo se trata de captar viviendas y ponerlas en el mercado para un cliente selecto y exquisito, sino también de que lo estamos haciendo de la manera correcta, con el aval que implica la profesionalidad de cada proceso, pensado siempre en mejoras continuas en aras de generar confianza, credibilidad y fidelidad, aspectos un poco descuidados por el sector y por algunas marcas que nacen solo con la finalidad de sumarse a una tendencia en alza y que desaparecen cuando los tiempos cambian", aclara David de Gea, CEO y fundador de HousinGo.

Según explica Fotocasa, "para obtener el sello, la agencia ha superado un cuidadoso proceso de selección, donde sus profesionales han demostrado sus conocimientos sobre marketing, atención al cliente y derecho inmobiliario, además de firmar un código deontológico con el que garantizan velar por los intereses de sus clientes, actuar de buena fe y mantener la confidencialidad en todo momento".

Todo el personal que compone HousinGo agradece este Sello de Calidad, ya que es una de las señales de que se está haciendo lo correcto. De Gea describe muy bien esta situación: "Cuesta mucho trabajo conseguir un equipo humano que trabaje al unísono, que entienda que no se puede ir por libre porque para el cliente, tanto el propietario como el comprador o inquilino, cada parte del proceso es igual de importante. Aquí cada uno tiene un cometido para que la operación quede perfectamente ensamblada y todo esté compaginado y controlado de principio a fin. Por ejemplo, aquellos clientes que dejan en nuestras manos vender la casa en la que han visto crecer a sus hijos y que tienen que abandonar porque sus necesidades ahora son otras, están confiando a HousinGo un valor altamente sentimental. De igual manera, aquellas personas que vienen buscando un hogar donde desarrollar una familia o iniciar una vida de independencia, entran por la puerta dispuestos a contarnos sus más íntimos propósitos y sueños, para que podamos asesorarles en lo que realmente necesitan y lo que más se va a adaptar a lo que buscan. Y también están los inversores, cuyos ahorros están dispuestos a destinar en una vivienda. Se crea un vínculo que es difícil que se rompa, tenemos clientes que nos siguen felicitando las fiestas o nos transmiten sus mejores deseos de prosperidad empresarial cada vez que nos ven en alguna noticia relacionada con el sector".

"HousinGo by David de Gea", empresa inmobiliaria perteneciente a la mercantil David de Gea, S.L., actúa principalmente en el Barrio de Salamanca de Madrid, especializándose en la compraventa y alquileres de inmuebles (viviendas, oficinas y locales comerciales). Entre los servicios de asesoramiento e intermediación de HousinGo, cuenta la figura reglada del Personal Shopper Inmobiliario, creada especialmente para aquellos clientes con necesidades más particulares como residentes fuera de la capital o búsqueda de productos muy específicos (negocios, inversión, etc.). HousinGo cuenta actualmente con tres oficinas en el Barrio de Salamanca: en calle Ayala 62, Serrano 81 y Velázquez 117.