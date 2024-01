La tendencia de citas que llega este 2024: Vision Board Dating

Las tendencias en citas a veces son impredecibles, pero si se está listo para manifestar el amor en la vida, es tiempo de probar el Vision Board Dating. Seeking da la posibilidad de conocer a alguien que se imaginaba fuera del alcance, en el lugar soñado Si bien se podría asumir que esta tendencia consiste en recortar fotos de revistas y pegarlas en un tablero o en un cuaderno, en realidad el Vision Board Dating es un nuevo trend que consiste en ajustar la ubicación de la app de citas al sitio en el que siempre se ha pensado vivir. Después de descargar Seeking y echar un vistazo a las personas solteras que viven en el sitio soñado, ahora las personas pueden manifestar su escapada a una nueva ciudad o país.

Un Vision Board representa de forma visual todo lo que se desea hacer, vivir y conseguir. El objetivo de tener uno es la motivación y manifestación de metas, pensamientos y sueños. En este caso, con el Vision Board Dating las personas orientan su vida sentimental hacia donde quieren estar y con quién quieran estar. Con Seeking los usuarios pueden ajustar la ubicación al sitio que más deseen conocer y a través del Vision Board Dating podrán comenzar la gran aventura para encontrar a alguien con quien compartirla.

Antes de iniciar a buscar, Seeking recomienda estos tips que pueden ayudar en esta búsqueda del amor:

Hacer una lista de los sitios que más se desean conocer: ¿Roma? ¿París? ¿Nueva York? Hay ciudades y países conocidos por ser lugares donde todo es posible y ¿por qué no? Conocer al amor de la vida entra dentro de estas posibilidades. ¿Qué tipo de persona y relación se está buscando?: ¿Una relación a corto o largo plazo? ¿Se busca a una persona afectiva, graciosa, guapa, con carisma? ¿Alguien con un trabajo y economía estables? ¿Le gusta viajar y es detallista? Descargar Seeking y comenzar la búsqueda: Seeking ayudará a encontrar a una persona ideal que tenga un perfil que se alinee con las metas económicas y profesionales. Es tiempo de conocer a alguien: Comenzar a dar Likes y conocer a alguien, quizá el amor nazca de forma instantánea y se pueda conocer el lugar soñado en una sola cita. Comenzar con una cita: Imaginar que en la primera cita se puedan conocer las islas Maldivas, Hawái o Bora Bora, qué romántico, ¿no? En Seeking es posible conocer a alguien que pueda llevar a cada uno a los sitios manifestados en un Vision Board. Hoy en día, las citas y las relaciones amorosas pueden adaptarse no nada más al entorno social, sino a los diferentes estilos de vida y culturas que existen en el mundo. El Vision Board Dating anima a las personas que están solteras a explorar lo que buscan en una relación y al mismo tiempo, encaminan esta búsqueda hacia sus metas de vida.

Gracias a sitios como Seeking, hay más posibilidades de encontrar a esa persona ideal que busque las mismas metas y objetivos que uno mismo. Conocer Seeking.com y comenzar este viaje del Vision Board Dating para hacer un Dating Up en la vida.

