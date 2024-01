Para acelerar la descarbonización, hay que centrarse en el poder de la electrificación y la digitalización, tal y como insta Schneider Electric al arrancar el encuentro de Davos

Altos directivos de Schneider Electric asisten a la reunión anual del Foro Económico Mundial. Hay ventajas claras en la lucha contra las emisiones de las empresas y de la cadena de suministro Se necesita un despliegue mucho mayor de las tecnologías existentes para evitar que el cambio climático se descontrole, ha instado esta semana Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización.

La aceleración del cambio climático, las tensiones geopolíticas, la oscilación de los precios de la energía y la presión de los grupos de interés para hacer frente a estos riesgos han llevado a la sostenibilidad medioambiental y a la resiliencia energética a los primeros puestos de la agenda empresarial y política en los últimos años. Son el telón de fondo de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se está celebrando esta semana en Davos (Suiza), del 15 al 19 de enero, y a la que asistirán varios altos ejecutivos de Schneider Electric.

"Puesto que la energía representa el 80% de las emisiones de carbono, la transición energética es fundamental para la descarbonización", ha declarado Peter Herweck, CEO de Schneider Electric. "El potencial de la IA acapara actualmente la atención de todo el mundo. Pero no olvidemos que las tecnologías existentes -tanto la generación de energía renovable como las herramientas digitales y de electrificación que reducen la demanda de energía, haciendo que las instalaciones y las operaciones sean mucho más eficientes energéticamente- pueden reducir drásticamente las emisiones ahora. No hay tiempo para esperar a las soluciones del mañana cuando se puede conseguir mucho más con lo que tenemos hoy".

La actuación del sector privado -empresas de todo el mundo- es clave para reducir las emisiones. Resulta alentador que el mundo empresarial se comprometa cada vez más con la sostenibilidad y la descarbonización. Hasta enero de 2024, más de 4.200 empresas de todo el mundo se han fijado objetivos de reducción de emisiones validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), por ejemplo.

El poder de la eficiencia energética, en particular, es cada vez más reconocido. El año pasado, Schneider Electric se alió con la International Energy Agency para reunir a líderes gubernamentales y empresariales en una importante conferencia sobre el tema.

Según un nuevo informe publicado por el World Economic Forum el 8 de enero, actuar sobre el consumo de energía a través del ahorro energético, la eficiencia energética y las colaboraciones de valor podría desbloquear hasta 2 billones de dólares en ahorros para la economía en general, y evitar la construcción de 3.000 centrales eléctricas adicionales, si se toman medidas antes de 2030.

Y un estudio llevado a cabo recientemente por Schneider Electric demostró que la instalación de soluciones digitales de gestión de edificios y energía en edificios existentes podría reducir drásticamente sus emisiones de carbono operacionales, con un periodo de amortización de menos de tres años, lo que pone de manifiesto el enorme potencial que existe en este ámbito.

Retos y oportunidades en la lucha contra las emisiones de Alcance 3

Otra área clave de atención es abordar las emisiones indirectas generadas por las actividades de emisiones de "Alcance 3" de las empresas. Estas proceden de sus cadenas de valor ascendentes y descendentes y representan la mayor parte de las emisiones de carbono de una empresa: más del 70%, según el UN Global Compact.

Las alteraciones de la cadena de suministro mundial de los últimos años han contribuido a que este tema ocupe un lugar destacado en la agenda empresarial. Más de dos tercios de los líderes empresariales entrevistados el año pasado para un informe de Schneider Electric, en colaboración con Women Action Sustainability (WAS), afirmaron que la presión normativa les empujaba a iniciar la planificación de la descarbonización con los partners de la cadena de suministro. Los encuestados también afirmaron que estaban observando un aumento de la demanda de información sobre la descarbonización de la cadena de suministro por parte de inversores y/o entidades financieras.

"Las empresas que se toman en serio la descarbonización deben mirar más allá de sus propias operaciones y abordar toda su cadena de valor. Y tienen que darse cuenta de que gran parte de la respuesta reside en animar y ayudar a sus proveedores, clientes y otros partners comerciales a esforzarse por lograr una mayor eficiencia energética -a través de la electrificación y las tecnologías digitales- y una adquisición de energía más limpia", dijo Olivier Blum, Executive Vice President of Energy Management de Schneider Electric.

