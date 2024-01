Todos los detalles sobre lo que se puede esperar sobre el Evento Anual de Emocosmética de este año

Ya está programado el Evento Anual de Emocosmética y este año viene cargado de valores humanos

La firma Emocosmética, que no solo trabaja para lograr una piel cuidada, bella y sana, sino que tiene un fuerte compromiso con la felicidad de las personas, vuelve a lanzar su evento anual, reservado a profesionales del mundo de la estética. En esta ocasión, con el lema "Por un mundo más emocional".

Este encuentro se desarrollará en Sevilla, del 23 al 26 de febrero. El lugar elegido para ello este año es el singular Hotel Legado de Oromana, ubicado en un edificio regionalista, construido para la Exposición Universal de 1929, con tan solo 30 habitaciones, que permitirá un evento anual más íntimo y exclusivo.

El hotel que ha elegido la firma de cosmética biológica emocional Emocosmética para este año, se encuentra dentro del Parque Natural de Oromana, en la histórica ciudad de Alcalá de Guadaira, a solo 15 km de Sevilla, un espacio privilegiado cargado de naturaleza, tranquilidad y armonía, ideal para lo que este año se vivirá en un evento anual mucho más social que años anteriores.

Manuel Herrera, director de Comunicación y responsable de la gestión y realización del evento, relata lo siguiente: "Queremos empezar el año con un evento que reúna, en un mismo lugar, a los participantes de toda la geografía española; y que, durante casi cuatro días, podamos aprender, reír, disfrutar, compartir y generar sinergias que nos ayuden a un mayor y mejor resultado en nuestra vida personal y profesional".

Por otro lado, Fátima Ligioiz, CEO de Emocosmética, detalla la diferencia de la que podrán disfrutar los asistentes este año: "Este año venimos con muchas sorpresas cargadas de momentos emocionantes porque el brazo social de la firma, nuestro Emouniverso, toma mucha más fuerza y en el evento se convertirá en el leitmotiv de los cuatro días de trabajo".

Y es que este año, los profesionales de la estética que quieran participar en el Evento Anual de Emocosmética podrán disfrutar de sesiones de formación sobre oncoestética, sobre la influencia del estrés en la piel, neurociencia y los efectos de las emociones en el cuerpo humano, menopausia y obesidad, etc., pero además de las formaciones características de estos eventos de Emocosmética, este año los profesionales asistentes al evento podrán conocer, disfrutar y participar en los 7 proyectos solidarios que la firma lleva a cabo desde su nacimiento en 2015. Unas acciones sociales que reúnen cada año a profesionales de la estética que desean dedicar su tiempo libre a la ayuda social y a la apuesta por un mundo mejor para todos.

Muchas de las sorpresas que depara este evento no se podrán conocer hasta los días de su realización, pero este año, este promete ser más interesante y emotivo que nunca.

"Para nosotros es muy importante Emouniverso, la rama social de la firma, porque entendemos que hablar de salud y belleza es también hablar de salud psicológica, que pasa por atender ese conjunto de valores, que son únicos en cada persona y que guían su comportamiento. En Emouniverso ponemos en común nuestros valores porque nos dan significado, coherencia y un camino para guiar nuestras acciones sociales conjuntas, proporcionando así un estado de plenitud personal que nos ayuda a encontrar un sentido vital, más allá de las acciones cotidianas", dice Fátima Ligioiz, CEO de Emocosmética.

"Para nosotros, los creadores de Emocosmética, una persona saludable es una persona que está activa, que participa en positivo en su entorno, y se siente parte de la mejora del mundo que la rodea. Por eso es tan importante para nosotros la rama solidaria de la firma. Yo siempre he creído que participar activamente en acciones de ayuda social es algo que nos protege del estrés, la ansiedad o la depresión y nos hace ser mejor persona, con mayor optimismo, plenitud y, por tanto, salud", puntualiza Manuel Herrera, cocreador, socio de la firma y responsable del evento anual.