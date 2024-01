Eurowings, Iberia Express e Iberia fueron las compañías más puntuales en España en 2023, según AirHelp

Más de 800.000 vuelos salieron desde aeropuertos españoles, y un 25% sufrieron algún tipo de retraso. Además, Ryanair fue la aerolínea con la que más pasajeros despegaron El 2023 ha llegado a su fin y, en el panorama del turismo y el tráfico aéreo, ha vuelto a ser un año de transición para acercarnos a los niveles prepandemia, aunque todavía lejos de recuperar esos datos. AirHelp, la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, analiza cómo ha sido el 2023 en España y la puntualidad de las aerolíneas que operan los vuelos desde cualquier punto del territorio nacional.

Según los datos de la compañía, España es el país de la UE con más vuelos registrados -más de 800.000 vuelos- y con más desplazamientos de pasajeros -más de 120 millones- durante 2023. Frente a los más de 90 millones de pasajeros que partieron desde aeropuertos españoles el año pasado, España ha aumentado considerablemente su actividad aérea. Sin embargo, también ha empeorado los registros de puntualidad. Mientras que en 2022 la tasa de retrasos no alcanzaba el 22% -siendo de los países más puntuales de Europa-, este año la tasa de interrupciones alcanza el 25%. En consecuencia, también han aumentado las indemnizaciones: más de 2 millones de pasajeros podrán reclamar a su aerolínea por la interrupción de un vuelo de 2023 con origen en España, frente al millón y medio que pudo hacerlo el pasado año.

Las mejores y peores aerolíneas que operan en España

Recientemente, AirHelp ha publicado su ranking anual de las mejores aerolíneas internacionales del mundo: el AirHelp Score 2023. Este análisis finaliza con un listado, en esta ocasión, de 83 aerolíneas, en el cual aparecen tres españolas -Iberia, Vueling y Air Europa-.

Este ranking que, además de la puntualidad, tiene en cuenta otros factores como la valoración de los usuarios o la gestión de reclamaciones, revelaba que las mejores aerolíneas que operaban en España eran Eurowing, Iberia y Transavia. En esta ocasión, AirHelp analiza las mejores aerolíneas únicamente por la puntualidad de sus vuelos con origen en España.

En línea con lo publicado en el AirHelp Score 2023, los vuelos más puntuales fueron los operados por Eurowings, que obtuvo la segunda posición en el ranking internacional. Más de 20 mil vuelos de la aerolínea alemana de bajo coste despegaron desde aeropuertos españoles, trasladando a más de 2,5 millones de pasajeros. La puntualidad de esta aerolínea se sitúa en torno a una tasa del 95% de vuelos en hora, son solo 1.000 vuelos interrumpidos.

Siguiendo a esta compañía, en segunda y tercera posición se encuentran las aerolíneas Iberia Express e Iberia. La aerolínea de bajo coste que opera vuelos de corta y media distancia consiguió sacar el 91% de sus 15.000 vuelos en hora. Por su parte, Iberia operó 156 mil vuelos desde España, desplazando a más de 20 millones de pasajeros. En esta ocasión, la aerolínea española sufrió interrupciones en más de 20.000 vuelos, obteniendo una tasa de cumplimiento del 85%.

Otra española se sitúa en cuarta posición. Vueling fue la operadora de más de 120 vuelos -19 millones de pasajeros-, de los cuales el 84,5% de ellos lo hicieron de forma puntual.

Según los datos proporcionados por AirHelp, el top 5 lo cierra Norwegian. El 80,4% de los 7.000 vuelos operados por esta compañía aérea pudo despegar en hora de los aeropuertos españoles.

En la otra cara de la moneda, se encuentra la suiza Easyjet. La aerolínea, que operó 50 mil vuelos con salida desde España en 2023, solo fue capaz de hacerlo con puntualidad en el 60% de los casos. Como consecuencia, más de 20 mil vuelos fueron retrasados y 3.000 cancelados, lo que supuso que cerca de 3 millones de pasajeros -de los más de 7 millones totales- estuvieron afectados por las interrupciones.

El funcionamiento del resto de aerolíneas españolas

Aunque según estos datos, a priori, la puntualidad de las aerolíneas españolas es buena, hay otras grandes compañías -más de 5.000 vuelos anuales- con sede en España que no han conseguido alcanzar cifras que les sitúen a la cabeza del buen funcionamiento. Este es el caso de Volotea y Air Europa.

En el caso de Volotea, la aerolínea fue la operadora de 9.000 vuelos en 2023, transportando a más de 1 millón de pasajeros aéreos. En sus viajes, lograron alcanzar una puntualidad del 78%.

Por su parte, Air Europa fue la aerolínea de 50.000 viajes y 8 millones de pasajeros. Esta compañía tuvo un cumplimiento del 74,8% en sus vuelos.

¿Cuál es la principal aerolínea para volar desde España?

A pesar de los buenos datos de funcionamiento de las aerolíneas con sede España, la compañía aérea preferida por los pasajeros es una extranjera. La irlandesa Ryanair desbanca a Iberia y Vueling, siendo la aerolínea que más viajeros traslada desde los aeropuertos españoles. En este caso, 23 millones de pasajeros eligieron esta aerolínea para volar en 2023. Sin embargo, la compañía no es tan puntual como en el caso de las españolas: Ryanair alcanzó una tasa de interrupción del 28,2%, con más de 40.000 vuelos retrasados y 1.000 cancelados.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque, teniendo registrados más de 15 millones de vuelos. Además, AirHelp, con más de 400 asistentes, toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. De esta forma, la compañía ya ha ayudado a más de 2 millones de personas a recibir una indemnización y opera en todo el mundo.

AirHelp cuenta con la confianza de sus clientes. Ya son 4.9 millones de usuarios del plan AirHelp Plus y recibe una nota de 4.6/5 en las valoraciones de Trustpilot.

Es posible encontrar más información sobre AirHelp en: http://www.airhelp.com/es/