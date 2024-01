El Foro Económico Mundial reconoce la fábrica de Schneider Electric en Hyderabad como Sustainability Lighthouse

La fábrica de Hyderabad (India) es el tercer Sustainability Lighthouse para Schneider Electric. Los Sustainability Lighthouses son ejemplos destacados de cómo las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial aportan mayor sostenibilidad y eficiencia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que su fábrica de Hyderabad (India) ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial como un Sustainability Lighthouse.

Este es el tercer reconocimiento de este tipo para Schneider Electric, cuyas fábricas de Lexington, Kentucky, y Le Vaudreuil, Francia, recibieron el estatus de Sustainability Lighthouse en 2021 y 2022, respectivamente.

El Foro Económico Mundial comenzó la iniciativa Global Lighthouse Network en 2018 para reconocer a los fabricantes que lideran el crecimiento de la Cuarta Revolución Industrial (4IR). La red consta ahora de más de 150 Advanced Lighthouses en todo el mundo. Solo 17 de ellos son también Sustainability Lighthouses, que son reconocidos por el Foro Económico Mundial por sus mejoras habilitadas por la tecnología en la huella medioambiental. Juntos, sirven para mostrar las mejores prácticas de cómo las empresas pueden aprovechar las soluciones 4IR para desbloquear nuevos niveles de sostenibilidad y eficiencia en sus operaciones.

La fábrica de Schneider Electric en Hyderabad fabrica equipos eléctricos de misión crítica y opera con un avanzado sistema de fabricación basado en la nube y alimentado por dispositivos habilitados para IoT, aprovechando datos en tiempo real y análisis predictivos para procesos de toma de decisiones inteligentes. En cuatro años, la planta redujo su consumo de energía en un 59%, mejoró la optimización de residuos en un 64%, disminuyó las emisiones de CO2 en un 6% y redujo el consumo de agua en un 57%.

Para mejorar la eficiencia energética y reducir así las emisiones de CO2, el equipo de Hyderabad se centró en los mayores consumidores de energía de la planta: los compresores de aire y los enfriadores. Se instaló un dispositivo IoT, Equalizer 4.0, para regular los compresores y mejorar su eficiencia. En los enfriadores, se instaló un sistema de gestión de la energía basado en datos con control de bucle cerrado para supervisar y ajustar constantemente el consumo de energía en tiempo real, optimizando la eficiencia energética.

"La sostenibilidad es fundamental para nuestra misión y nuestro propósito", declaró Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer de Schneider Electric. "Nuestra fábrica de Hyderabad es un caso claro de por qué las empresas deben invertir en tecnologías 4IR a escala y de forma rápida, no solo por los resultados de sostenibilidad, sino también por los beneficios en la eficiencia operacional".

Programa STRIVE

La fábrica de Hyderabad forma parte de la iniciativa global de fábricas inteligentes y centros de distribución de Schneider Electric, que abarca cerca de 250 fábricas y centros logísticos en más de 40 países. Esta iniciativa forma parte del programa STRIVE de la empresa.

STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocity and Efficiency) es la próxima evolución de la transformación de la cadena de suministro de Schneider Electric para ser la cadena de suministro más ágil, innovadora, centrada en el planeta y en el cliente.

Sostenible - Schneider Electric está implementando proyectos para construir cadenas de suministro neutras en carbono y circulares, preservando al mismo tiempo la biodiversidad local.

Sostenible - Schneider Electric está implementando proyectos para construir cadenas de suministro neutras en carbono y circulares, preservando al mismo tiempo la biodiversidad local.

Fiable y resiliente - Schneider Electric refuerza su resistencia a través de múltiples fuentes de suministro y garantiza que no haya un único punto de fallo en sus líneas de producción. "Aprovechando la tecnología, podemos crear una experiencia altamente personalizada para nuestros clientes y garantizar una calidad superior utilizando una visión integral de sus operaciones".

