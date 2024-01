Los Gravity Wave Awards regresan para premiar a empresas, pescadores, puertos y agentes de la sociedad en su III Edición

Según indican datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los océanos reciben unos 13 millones de toneladas de plástico cada año. Esto genera un sinfín de problemas ecológicos y ha ocasionado la aparición de grandes manchas de microplásticos en distintos océanos.

Para enfrentar este problema, la empresa de impacto social, Gravity Wave, diseña y ejecuta distintas acciones que tienen por fin terminar con la contaminación de los océanos. Además, este movimiento organiza los Gravity Wave Awards, que en 2024 celebrarán su tercera edición. La gran cita es el jueves 1 de febrero en el CaixaForum de Valencia a las 16:20 h.

La tercera edición de los Gravity Wave Awards Estos premios subrayan el compromiso y los esfuerzos en la protección de los mares y océanos que llevan a cabo distintas personas y organismos. Con respecto a esto, el evento no solo promete ser una gala inspiradora, sino también un testimonio de los logros anuales en el cuidado de los océanos y el medio ambiente.

Bajo el lema "Gravity Wave Awards: los únicos premios por la protección de los mares y océanos de Gravity Wave", esta edición aspira a superar el éxito previo, consolidándose por tercer año consecutivo como una referencia en la lucha contra la contaminación marina. En este sentido, la iniciativa busca continuar generando compromiso en todos los sectores de la sociedad y sirviendo como una llamada a la acción.

Novedades de la próxima edición de los premios de Gravity Wave En la tercera edición de estos premios, además de las 10 OLAS Gravity Wave Awards del año pasado, se han introducido dos nuevas categorías: "Agente de cambio comprometido con los océanos (persona)" y "Agente de cambio comprometido con los océanos (organización)". Estas categorías rinden homenaje a líderes destacados de la sociedad que lideran la lucha contra la contaminación marina y se esfuerzan por ser agentes de cambio en la preservación de los océanos y el medio ambiente.

En un año marcado por importantes logros para Gravity Wave, estas nuevas categorías buscan reconocer las extraordinarias contribuciones de organizaciones y personas que están firmemente comprometidas en dar voz, visibilidad y acción a la recuperación de los océanos.

A diferencia de ediciones anteriores, donde se premiaba a aquellos que se alineaban con la misión de lograr océanos libres de plástico, este año se amplía la perspectiva al incluir a agentes externos a la labor Plastic Free Oceans de Gravity Wave. Esta expansión permitirá reconocer y destacar las diversas acciones llevadas a cabo por individuos y organizaciones que, de manera independiente, contribuyen significativamente a esta causa. Para ello se premiará a los mejores agentes, puertos, campañas de concienciación, productos de economía circular, aplicaciones de diseño y arquitectura, proyecto 360° y proyecto colaborativo, entre otras categorías.

Gala de entrega y empresas nominadas Algunas de las empresas nominadas en las distintas categorías de estos premios son Real Betis Balompié, imagin, Reale Seguros, ISDIN, MINI, B&B Guimaraes, LedsC4, Gi+de, Alain Afflelou, Lidl, Energy System, Paradores, Plastiks, Hit4Change, EOI o ECO-ONE Hoteles, entre otras. Todas estas firmas han proporcionado una destacada contribución a la Misión Plastic Free Oceans a lo largo del 2023.

En cuanto a la gala de entrega, el primer paso será la bienvenida de parte de los fundadores, los hermanos Amaia Rodríguez y Julen Rodríguez. Durante más de 3 años, estos visionarios han liderado este movimiento, del cual cada vez más personas, empresas y agentes toman partido. Además, se espera que este evento celebre no solo los logros del pasado, sino que también inspire nuevas iniciativas para la preservación de los océanos.

Keynotes: desafíos y soluciones para la salud de los océanos A lo largo de esta velada, el equipo de Gravity Wave comunicará distintas keynotes que sirven para destacar hitos, logros y próximos pasos. Además, se contará con la participación de invitados especiales, como Andrea Spinelli, biólogo marino e investigador de la Fundación Oceanogràfic de València, quien abordará la situación actual de los océanos. Este momento se aprovechará para reflexionar sobre la realidad del plástico en el océano y presentar soluciones y acciones implementadas para contrarrestar sus efectos.

Además, este año se incluye un bloque nuevo que consiste en difundir diversas primicias. En esta sección se lanzarán novedades de producto y materiales. Además, se comunicará cuáles son las figuras reconocidas que se unen como inversores con un altavoz muy potente no solo en España, sino a nivel internacional. Se espera que esto marque un antes y un después en el movimiento Plastic Free Oceans.

Por último, el equipo de Gravity Wave destaca la labor y el apoyo de CaixaForum de Valencia y Viña Esmeralda, quienes son los patrocinadores oficiales de los premios Gravity Wave Awards. Gravity Wave invita a la prensa a unirse a esta celebración única en la lucha por la preservación de los mares y océanos.