Think Digital Report: El 66% de las empresas españolas iniciará la transformación digital en 2024

Dentro del ámbito hispano, España encabeza el ranking como país líder en adoptar tecnologías capaces de impulsar la competitividad empresarial. Las redes sociales son la tecnología más utilizada por las empresas españolas, seguidas por Big Data, Analytics y la inteligencia artificial generativa Frente a nuevos competidores y modelos de negocio, las empresas españolas responden con más innovación. Así lo recoge la 3ª edición del Think Digital Report impulsado por Inesdi Business Techschool, escuela de Planeta Formación y Universidades (Grupo Planeta), al avanzar que un 66% de las empresas españolas iniciará la transformación digital este mismo año. El dato refuerza el compromiso que prestan las compañías a innovar y adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio.

El informe, impulsado por la escuela de referencia para adquirir habilidades en innovación digital y en formación especializada en economía digital detecta que, en este proceso de digitalización, el bajo nivel de inversión y la cultura actual están siendo los principales obstáculos para las empresas españolas.

Por su parte, en Latinoamérica el reto radica en enfrentarse a grandes empresas extranjeras que ya han tenido éxito en su transformación digital, unido a una brecha digital más acusada y que está dificultando la transformación.

Digitalización como ventaja competitiva

Con un crecimiento constante, España se posiciona como líder en la adopción de tecnologías en el ámbito hispano, puesto que actualmente el 71% de las empresas españolas ya están inmersas en este proceso de transformación digital. No solo las compañías han acogido ya las nuevas tecnologías, sino que además se encuentran en un proceso maduro. Lo enfatiza el 64% de organizaciones que han iniciado la transformación hace más de doce meses.

El entorno empresarial es dinámico, puesto que el 90% de las empresas confiesa que se enfrenta a nuevos competidores dentro de su sector. Algo que insta a innovar y tomar decisiones estratégicas rápidas. En este contexto, según precisa el informe, la metodología Design Thinking (diseñada para fomentar las ideas creativas), junto con la agilidad en la cultura digital, son prácticas cada vez más comunes que evidencian la predisposición y capacidad de respuesta del tejido empresarial.

La apuesta digital es firme, ya que en 2023 un 70% de empresas han apostado por contar con expertos digitales. Estrategias como desarrollar las habilidades de los colaboradores internos son clave para impulsar el talento y lograr la transformación digital. El compromiso continuo por capacitar y actualizar las habilidades de los equipos es, por tanto, una realidad.

La transformación digital está en las agendas

El año pasado, las empresas españolas continuaron priorizando el crecimiento del negocio como principal objetivo en su proceso de transformación digital. En concreto, un 41% lo marcó como tema clave dentro sus planes. Este enfoque ha ido en aumento desde 2021, hecho que muestra el interés y el compromiso por la transformación digital de las empresas nacionales.

Según el análisis de la 3ª edición del Think Digital Report realizado por Inesdi Business Techschool, las redes sociales destacan como la tecnología más comúnmente utilizada por las empresas españolas que aún no han comenzado su proceso de transformación digital. Este descubrimiento señala un punto de partida compartido para muchas empresas en las primeras fases de su camino hacia la digitalización. Las tecnologías más elegidas en 2023 son las redes sociales, seguidas por Big Data, Analytics y la inteligencia artificial generativa (ChatGPT y DeepMind).

Retos comunes

En el desafío de impulsar la transformación digital, Inesdi Business Techschool destaca que "la falta de habilidades es un obstáculo clave". A pesar de reconocer la cultura actual, el estudio recoge que "las empresas no han enfocado adecuadamente sus agendas en estos aspectos, por lo que es esencial priorizar el desarrollo de una cultura digital y la formación de habilidades para impulsar el cambio".

Casi la mitad de las empresas (el 47%), enfrentan el desafío de desconocer cuál el proceso de transformación digital. Es necesario invertir en formación para adquirir una comprensión más profunda y superar este obstáculo. En este contexto, la estrategia clave de diversificar el enfoque estratégico se vuelve relevante. Aunque la digitalización de productos y servicios es fundamental, también lo es diferenciarse en costes y considerar la amenaza de nuevos competidores.

Inesdi Business Techschool subraya la importancia de establecer un propósito y una visión digital que guíen a toda la organización hacia metas compartidas en el entorno digital. Así como promover la colaboración entre clientes y colaboradores para interiorizar las necesidades del mercado o adoptar un liderazgo abierto, flexible y receptivo a nuevas ideas. El entorno propicio para la transformación digital.

