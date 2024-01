¿Qué 3 consejos pueden ayudar a aprobar una oposición en 2024?

Para las personas que ya estén decididas a opositar o ya lo hayan intentado en el pasado y planeen continuar con la meritoria tarea de prepararse para unas oposiciones en este año 2024, estos tres consejos pueden marcar la diferencia en su búsqueda por obtener los resultados deseados.

El primer consejo es atreverse y comprometerse con uno mismo a opositar. Esto implica realizar un análisis exhaustivo de las convocatorias disponibles, seleccionar una o varias que compartan una parte significativa del temario, presentar la solicitud de admisión y presentarse, incluso si la preparación no es óptima.

Comprometerse con uno mismo y, si es posible, con personas de confianza, alinear la psicología con el objetivo y obligarse a perseverar hasta el final. El principal motivo por el que los opositores no aprueban es porque se rinden antes de tiempo o renuncian a presentarse a las pruebas. Cada uno debe recordar que ya ha superado muchas pruebas académicas o de otro tipo en su vida y que esta es solo una más.

El segundo consejo es mantener la constancia. La experiencia ha demostrado que aprobar una oposición no se trata tanto de ser muy inteligente como de sumar un poco cada día. La fuerza de la constancia supera al talento en la gran mayoría de ocasiones. Además, el estudio es acumulativo, y en pocos meses, dedicando un poco de tiempo cada día, se puede alcanzar un nivel significativo. Normalmente, las personas tienden a sobrevalorar lo que pueden lograr en dos meses y a subestimar lo que pueden lograr en un año o año y medio. El mejor momento para comenzar a opositar fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy mismo.

El tercer consejo es trabajar con las mejores herramientas. Al igual que un mecánico o un electricista rentabilizan enormemente una buena caja de herramientas en poco tiempo, un opositor necesita los mejores materiales para aprovechar al máximo cada minuto de estudio. Además, hoy en día existen herramientas en línea que agilizan el proceso de estudio y evitan que los opositores tengan que cargar con montones de documentos físicos.

Si la oposición incluye una prueba tipo test o un examen eliminatorio, la plataforma de pruebas debería contener la totalidad o la gran mayoría de las normas que figuran en la convocatoria, así como los temas de ofimática, si los hubiera. También debería contar con una sólida sección de estadísticas que permita a los opositores analizar su progreso y resultados de forma detallada. Asimismo, debería justificar las preguntas con la literalidad de la norma, acumular las preguntas falladas para ayudar a los opositores a mejorar en sus áreas débiles, permitir la creación de simulacros personalizados y ofrecer una amplia variedad de exámenes y preguntas de exámenes oficiales. Además, debería proporcionar un canal directo de comunicación con los responsables y otros usuarios para resolver cualquier consulta relacionada con el contenido o las oposiciones en general.

