Entrevista al CEO de Minery Report, Miguel Ángel Romero de Los Llanos

Minery Report ofrece soluciones tecnológicas a medida. Esta empresa no solo responde a las necesidades tecnológicas actuales, sino que también se anticipa a las tendencias futuras, marcando el camino en la innovación legal.

En esta entrevista, el CEO de Minery Report, Miguel Ángel Romero, explica los servicios que ofrecen.

¿Cuál fue el camino que llevó Miguel Ángel Romero de los Llanos a fundar Minery Report?

Desde pequeño, fui un niño curioso e inquieto. Me encantaba aprender cosas nuevas y siempre estaba buscando nuevos retos. A los 6 años, empecé a programar por mi cuenta, y a los 11 años me interesé por la ciberseguridad.

Esta curiosidad y proactividad me llevaron a fundar mi propia empresa de desarrollo de juegos para móviles junto con unos amigos. La empresa tuvo éxito, pero finalmente tuvimos que cerrarla por cambios en la política de publicidad de Google.

A finales de 2017, con el auge de blockchain, decidí dejar la carrera militar y fundar una empresa de minería de criptomonedas. Sin embargo, el mercado cripto se desplomó poco después, y tuvimos que pivotar el negocio hacia el desarrollo y la ciberseguridad.

Esta nueva dirección fue un éxito y Minery Report se convirtió en una empresa exitosa con proyección internacional.

¿Cómo describirías la evolución y crecimiento de Minery Report desde su inicio hasta ahora?

Desde el inicio, hemos experimentado un crecimiento exponencial, especialmente desde 2020. Este crecimiento se ha manifestado no solo en la facturación, sino también en la metodología de trabajo, la profesionalización de procesos, el crecimiento del equipo y la creación de un modelo de negocio sostenible, permitiéndonos adaptarnos al rápido crecimiento que enfrentamos.

¿Cuál consideras que es la contribución más significativa de Minery Report en el ámbito de la tecnología, la transformación digital y la ciberseguridad?

Minery Report destaca en el ámbito de la tecnología y transformación digital por su habilidad para comprender rápidamente los problemas de los clientes y ofrecer soluciones eficientes en términos de tiempo, forma y costo, en un mercado donde la transformación digital es altamente competitiva. En el área de ciberseguridad, la contribución relevante de Minery Report radica en proporcionar a empresas de cualquier tamaño, el mismo nivel de seguridad que ofrecimos al ejército del aire, apoyados por profesionales con más de 15 años de experiencia. Estos expertos no solo brindan servicios de alta calidad, sino que también forman al nuevo talento en la empresa.

¿Cómo ha influido la metodología de trabajo basada en equipos multidisciplinares en el éxito de los proyectos de Minery Report?

En Minery Report, la metodología de trabajo con equipos multidisciplinares es clave para el éxito de nuestros proyectos. La diversidad de tecnologías y disciplinas en el campo tecnológico requiere perfiles especializados en diversas áreas.

Para desarrollo frontend, contamos con expertos en tecnologías como React y TailwindCSS; y en backend con Python, Django, Wagtail, así como en Javascript y Typescript con Node y Next.

Nuestros profesionales en DevOps manejan plataformas como AWS, Google, Azure o Vercel, no solo para desarrollar proyectos, sino también para implementarlos en sistemas escalables. Este equipo se complementa con personal de QA, Diseño y UX, cubriendo todas las necesidades de nuestros clientes.

También destacamos en Data Analytics, con profesionales especializados en herramientas como PowerBI.

Y sobre todo en ciberseguridad, dividida en cuatro áreas: Auditorías, Forense (liderada por nuestro Director de Ciberseguridad, David Rodríguez Regueira, miembro del CHFI Scheme Committee Board), Bastionado, y formación y concienciación en seguridad.

¿Cuál es la importancia de ofrecer una cobertura global y un horario non-stop para los clientes de Minery Report?

Gracias a que Minery Report es una empresa internacional con presencia en Europa y América, podemos brindar cobertura en todos nuestros servicios sin tener en cuenta el huso horario. Esta característica nos ha permitido entrar en clientes que también son internacionales como por ejemplo el despacho de abogados ECIJA que tiene una gran presencia en América Latina o clientes de Estados Unidos dándoles un servicio OnShore.

¿Existen planes concretos para expandir las operaciones de Minery Report fuera de España?

Sí, Minery Report ya está ampliando sus operaciones más allá de España. Ofrecemos servicios desde nuestra sede en El Salvador y desde Madrid. Estamos implementando varias iniciativas para captar clientes en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Además, estamos explorando la posibilidad de expandirnos en América Latina, donde tenemos numerosos contactos y vemos un gran potencial, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.

¿Cómo ha sido la experiencia de incorporar profesionales de Hispanoamérica en términos de diversidad cultural y habilidades aportadas?

La experiencia de incorporar profesionales de Hispanoamérica en Minery Report ha sido excepcionalmente positiva. A pesar de las diferencias culturales, la integración de talento latinoamericano en nuestros procesos técnicos y organizativos ha sido fluida y sencilla. La clave del éxito reside en la confianza y profesionalidad mutuas al abordar los distintos asuntos operativos.

¿Cuáles son las metas y expectativas de Minery Report para el año 2024 en términos de crecimiento y expansión?

Para 2024, Minery Report se ha fijado metas ambiciosas, esperando casi triplicar nuestra facturación a 4 millones de euros, comparado con los 1.5 millones de 2023. En cuanto a la expansión, nos enfocaremos en mercados clave como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Ya hemos establecido alianzas en Reino Unido y Alemania para impulsar nuestra área de ciberseguridad. En Estados Unidos, planeamos abordar el mercado desde El Salvador, centrándonos en transformación digital debido a nuestra competitividad en costes y experiencia.

A nivel nacional, seguimos comprometidos con mantener nuestro ritmo de crecimiento. El 2023 fue un año crucial para establecer acuerdos con grandes empresas, los cuales se irán anunciando en 2024 en colaboración con sus departamentos de prensa y comunicación.

Ante estos retos, 2024 se presenta como un año de mucho trabajo y crecimiento, incluyendo la ampliación de nuestro equipo para enfrentar los nuevos desafíos.

En un sector tan dinámico como la tecnología y la ciberseguridad, ¿cómo se aseguran de estar a la vanguardia en términos de innovación y adaptación a nuevas tecnologías?

En Minery Report, mantenernos a la vanguardia en tecnología y ciberseguridad es fundamental. Para lograrlo, fomentamos la formación continua de nuestros profesionales a través de plataformas como Platzi, donde disponemos de licencias para su capacitación. En el área de ciberseguridad, aprovechamos los períodos de menor carga de trabajo para que nuestro equipo participe en actividades formativas como CTFs (Captura the Flags) y obtenga certificaciones, manteniéndose actualizados con las últimas tendencias y conocimientos del sector.

¿Cuál sería tu mensaje para otras empresas, especialmente aquellas en crecimiento, basado en la experiencia de Minery Report?

Basado en mi experiencia en Minery Report, mi mensaje para otras empresas en crecimiento sería:

La escalabilidad requiere colaboración. Si puedes permitírtelo, paga los servicios necesarios con dinero en lugar de participaciones de la empresa.

Diferencia entre un socio y un trabajador. Todos los socios deben contribuir equitativamente o proporcionalmente a sus participaciones. Es crucial tener un pacto de socios que defina las aportaciones y consecuencias de incumplimiento para evitar problemas futuros.

Si eres socio y algo necesita hacerse, hazlo tú. Al principio, tendrás que asumir múltiples roles y trabajar intensamente para que la empresa prospere.

Aprovecha todas las oportunidades posibles. Al principio, no puedes darte el lujo de ser selectivo; cada oportunidad puede ser fundamental.

Prioriza las ventas sobre los planes. La clave del crecimiento y consolidación de una empresa es centrarse en las ventas. La adaptabilidad, la perseverancia y el sacrificio son esenciales para el éxito empresarial. Aunque es ideal que tus intereses y habilidades coincidan con una alta demanda del mercado, esto puede ser difícil de lograr.