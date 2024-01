Diez poemas del libro ‘De mi mayor estigma (si mal no me equivoco)’

de mi mayor estigma ¿evitaré ser lo que me digo?

de la universidad en la universidad de arquitectura y urbanismo desiderativos muchos rindieron mal los parciales de casi todas las materias varios algunos finales rendimos mal sin embargo suotempore rendí cuentas y bastiones y a costa de mi dulce mamá ya no como un angustiado energúmeno vencí docente allí ahora por fin me ufano



representatividad un general de la nación un escritor de la nación la esposa de un paleontólogo de la nación el hijo político de un cerrajero de la nación toda una dama de beneficencia de la nación distinguidísima la hermana de una galletitera de la nación se sentaron a mi mesa saborearon mis postres aludieron a la economía al malestar social a los inextricables —dijeron— senderos del arte a la resurrección de la carne bebieron mi licor de huevo con el café y cada uno protocolarmente sucesivamente obsequiáronme disimulando los bostezos irrisorias medallas rebosantes de tics y muecas incontrolables bastones y coronas repujados y repujadas respectivamente agradecieron mis cumplidos y exquisiteces me alabaron de paso representativos federales obligados por las buenas costumbres, pero sin prosternarse me adjudicaron la banda presidencial de la nación bastones coronas tics y muecas de la nación licores y huevos de la nación y así seguirá siendo a lo largo y proficuo de todo mi mandato



contagio de chiquillo oteaba desde enfrente a la gentil en triciclo que me contagiaba y a la curvilínea peatona también desde enfrente oteaba ya un púber un mocito contagioso (de acuerdo a ciertas leyes y máculas bacilos y más o menos bacterias decretan avatares y persistentes yiros viejos y atroces)



herencia y muerte del padre a la luminosa sombra de un sueño (a josé razzano y carlos gardel) libros y mujeres (tango y otros escondrijos que no advierto a la sombra de tu ser perentorio) y mujeres y mates y recuerdos de banfield y fotografías hoy otra vez anoche esta mañana por qué por qué aullaba yo qué es eso de desguarnecerse caer morirse por achicamiento por consunción esta mañana pregunté en el sueño a mi padre “justo cuando más te quería”



bienestar y cortesía dejado el hombre que he sido tentar por el dinero a los efectos tentadores de renunciar a mi más madre cargo ahora con ella y mis millones y por mi bien es tiempo de que crea que no me quita lo valiente



digo de mí digo de mí primero lo que no tengo lo que no soy: que me ponga al frente: (... mal rayo...): los liderazgos me aprietan las vecinitas me dan calor no tengo (pero tengo) catadura de imberbe alterno entre fastidiosas inútiles incontrolables tumescencias por las noches aun después de ceder con gentileza y hondura a micciones libertarias y eyaculaciones mitad de pecho corazón que late mitad de pecho corazón que duele y sin embargo disimulando ¡me cacho cada dispendiosidades! dispendiosamente arremeto contra la miseria (“piña seca” exageraba mi tío marcos) de las deyecciones mejor ni hablemos es la vileza confabulatoria y parental intestinal y financiera húbeme infiltrado en inconexas esposas de otros y supeditada la ternura a vanas beligerancias me enamoré una punta de veces de críos y viejitas apenas sí prometí y desfloré con voluptuosidad y perspicacia advierto que me estoy rememorando en buenos aires buenas migas y camuflado con palabras que no sangran ni siquiera exudan “en una foto está conmigo en otra sola está no parece que supiera a dónde va” digo punto para poner un basta cejijunto y cariacontecido exultante y excéntrico concluyo mi labor ni tanto ni tan poco a los demás me sumo acaso unos cuantos acaso menos



flor con los senos desplazados la violada por el hombre invisible se reúne con su cuerpo líquido e ilusorio bastante invisible también ahora sin sus bordes completos del tamaño de una reminiscencia o de una condolida comezón sietemesina ella expulsará una flor honda que nos catapultará hacia una paternidad compartida ¿qué no ve y ve viendo que no ve, la flor? estos y otros entenados interrogantes machacones de evanescente capciosidad



gauchito me honraron la vereda jóvenes mixtos simpáticos y bienintencionados dirigiéndoseme cuando sentadito en el umbral de la pensión de floresta me hallaba de gaucho y con rouge en un atardecer carnavalero nos vendían los turcos (ahí vienen los turcos) nos mangueaban las monjitas (ahí vienen las monjitas) nos cobraba el alquiler el propietario (ahí viene el propietario) nos adivinaban la suerte las gitanas (ahí vienen las gitanas) y la cotorrita de la suerte también nos adivinaba la suerte y no paso por alto al monito de la suerte y al cuco al hombre de la bolsa (su primo) al colchonero al botellero a la policía a toda clase de mendigos



para nombrar tus nombres tus enunciados: john wayne / robert taylor / burt lancaster tus énfasis: kirk douglas / gary cooper / robert mitchum una rubia con un aletargado secreto afanosamente besada por randolph scott en el saloon aun tom mix había besado a la misma rubia con idénticos afán y secreto y sincero escote la de esos labios oferentes besados acaso siempre por primera vez en cada film de acción mudo o sonoro duelo de temibles vivos o muertos aureolados de los que te venías imbuyendo en surtidísimas butacas decido asentar por escrito fucilazos y resonancias risotadas y lingotes de sangriento oro machos adinerados machos indigentes machos fachos o borrachos asperezas y desolación burdeles templos bancos y barcos donde los pícaros (erroll flynn) piratas y los buenos (alan ladd) inmarchitables y principistas propinaban su merecido a los rufianes carismáticos george raft / james cagney en un policial duro con suspenso, dados y puntería henry fonda / fredric march / spencer tracy aguijoneando a tu imaginario de valor y decencia poema cercado por nombres donde no falten tus nombres, papá: eduardo billy the kid o emilio el justiciero