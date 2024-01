Las tres tendencias para arrasar en el street style este 2024; brillo, flores y tonos pastel

El mundo de la moda es un escenario en constante evolución, y el año 2024 no se queda atrás en cuanto a las tendencias que presenta. Esta temporada, la industria de la moda lleva a un viaje deslumbrante con una fusión de elementos metálicos, la inspiración floral y la suavidad de los colores pastel.

El resplandor metálico continúa como uno de los trends más llamativos no solo para el invierno, sino también de cara a la próxima primavera. Los tejidos brillantes y los acabados relucientes en tonos plateados, dorados y cobrizos están presentes de las pasarelas a la calle, añadiendo un toque futurista y elegante a cada prenda. Desde originales vestidos con diferentes texturas, como este de Celia B, a unos botines de tacón sensato, de la marca Gaimo, y en accesorios para rematar el look, el toque geométrico del bolso de Hispanitas o con el diseño marino de Lausett. Además, la combinación de varios tonos metalizados será la nueva obsesión de los fashion insiders este 2024.

Las flores, en particular las rosas, se han convertido en la inspiración principal de muchos diseñadores este año. Estampados florales, bordados de pétalos y aplicaciones botánicas adornan desde vestidos hasta chaquetas, trayendo consigo un aire de romanticismo y delicadeza del que se seguirá disfrutando esta temporada. Y qué mejor que implementarlas en looks para los próximos eventos BBC: motivos de rosas acompañan al color de la temporada en este vestido de Koahari, perfecto para combinar con sandalias con detalle de Juan Vidal y una pieza vintage de lo más especial, de Joyas Antiguas Sardinero. Para el día a día, no hay que olvidarse de los accesorios de pelo con estampado floral, como esta diadema de You Are The Princess, para irradiar frescura y feminidad.

Pantone lo tuvo claro para elegir el nuevo color de 2024: el Peach Fuzz traerá de vuelta los tonos pastel. La suavidad y la serenidad se apoderan de la paleta de colores esta temporada, desde azules calmados hasta verdes sutiles, que inundan ya las colecciones de moda. Desde blazers crop, como esta de Hortensia Maeso; a minifaldas de tablas (muy en tendencia), como la de Mod Wave Movement, hasta las divertidas deportivas de Buffalo con detalles multicolor o los bolsos bandolera de Carmen Tessa. Por supuesto, no hay que olvidarse de la belleza para darle el toque final: con el bálsamo labial de Glowfilter se aporta brillo e hidratación para un look 10.

Con el brillo metalizado, la inspiración floral de las rosas y la suavidad de los tonos pastel, la moda ofrece un abanico de opciones para todos los gustos. Desde lo vibrante hasta lo delicado, esta temporada es una invitación a explorar y adoptar estas tendencias para expresar estilo y personalidad.